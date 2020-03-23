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Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, koronavirüs vakalarının artmasıyla toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu.

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışın neden olduğu kaygıya dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, sağlıksız kaygının neden olabileceği sağlık sorunlarına değinip, alınması gereken tedbirlerden bahsetti. Er, aşırı kaygı ve kaygısızlığın sağlıksız davranış şekilleri olduğunu belirterek, "Son günlerde yaşadığımız olayları biz olağan dışı durumlar olarak nitelendiriyoruz. Bu olağan dışı durumlarla birlikte psikolojik etkenlerde devreye girmeye başladı. Bu etkenler kaygı düzeylerimizi açığa çıkarttı. Biz bu düzeyleri üç grupta ele alıyoruz. Aşırı kaygı, sağlıklı kaygı ve kaygısızlık şeklinde. Aşırı kaygı ve kaygısızlık sağlıksız bir egoyu ortaya çıkartıyor” dedi.

AŞIRI KAYGI HAYATA KÜSTÜRÜYOR

Er, aşırı kaygının kişiyi günlük gerekli olan aktivitelerden alıkoyduğunu ifade edip, "Aşırı kaygı dediğimizde psikolojikmen altında yatan nedenle bakıyoruz. Savunma mekanizmalarımız da açığa çıkıyor. Savunma mekanizmalarımızla birlikte baş etme modları devreye giriyor. Baş etme modları arasında teslim olma modu var. Bu aşırı el yımaka gibi açığa çıkıyor, bu şekilde biz hastalığa teslim oluyoruz, sürekli sosyal medyayı takip ediyoruz, sürekli haberleri takip ediyoruz. Evden kesinlikle çıkmamamız gerekiyor ancak bunu yaparken günlük gerekli olan aktivitelerimizden de vazgeçiyoruz”dedi.

KAYGISIZLIK DA SAĞLIKSIZ BİR DAVRANIŞ ŞEKLİ

Kaygısızlığın da sağlıksız bir davranış şekli olduğuna vurgu yapan Er, "Kaygısızlık, tamamen geri çekilme modumuzda ise ne oluyor? ‘bana bir şey olmaz’ diyerek parklarda gezmeler, piknik yapmalar, partilere katılmalar. Tamamen kendilerini bu şekilde yok sayıyorlar. Bunun içerisinde bir de saldırgan mod karşımıza çıkıyor. ‘Türklere bir şey olmaz’ diyorlar. Bu ifadeyi çok kullanıyorlar. Bu modlar bizim sağlıksız modlarımız. En çok kaygı ile birlikte bu modlarımız geliyor” dedi.

NELER YAPMALI?

Er, korona virüs ve evde kalmanın neden olduğu sağlıksız modların önüne geçmek için yapılabilecekleri şu şekilde sıraladı:

“Olması gereken, yapmamız gereken. Evet gerçekten olağan dışı bir durum var. Dışarı çıkmamamız lazım ama hayata da küsmememiz de lazım. Kaygılarımız yoğunlaştığında kendimizi daha çok haberlere ve sosyal medyaya vermek yerine ev içerisindeki günlük rutinimize yoğunlaşacağız, hobilerimizi oluşturacağız. Aile içi sağlıklı faaliyetler yapacağız, kitap okuyacağız, kendimizi geliştirecek aktivitelere yöneleceğiz. Bir nevi zihnimizi kendimiz yönetmeliyiz.”

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, sağlık, kaygı bozukluğu,

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