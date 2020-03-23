Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışın neden olduğu kaygıya dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, sağlıksız kaygının neden olabileceği sağlık sorunlarına değinip, alınması gereken tedbirlerden bahsetti. Er, aşırı kaygı ve kaygısızlığın sağlıksız davranış şekilleri olduğunu belirterek, "Son günlerde yaşadığımız olayları biz olağan dışı durumlar olarak nitelendiriyoruz. Bu olağan dışı durumlarla birlikte psikolojik etkenlerde devreye girmeye başladı. Bu etkenler kaygı düzeylerimizi açığa çıkarttı. Biz bu düzeyleri üç grupta ele alıyoruz. Aşırı kaygı, sağlıklı kaygı ve kaygısızlık şeklinde. Aşırı kaygı ve kaygısızlık sağlıksız bir egoyu ortaya çıkartıyor” dedi.

AŞIRI KAYGI HAYATA KÜSTÜRÜYOR

Er, aşırı kaygının kişiyi günlük gerekli olan aktivitelerden alıkoyduğunu ifade edip, "Aşırı kaygı dediğimizde psikolojikmen altında yatan nedenle bakıyoruz. Savunma mekanizmalarımız da açığa çıkıyor. Savunma mekanizmalarımızla birlikte baş etme modları devreye giriyor. Baş etme modları arasında teslim olma modu var. Bu aşırı el yımaka gibi açığa çıkıyor, bu şekilde biz hastalığa teslim oluyoruz, sürekli sosyal medyayı takip ediyoruz, sürekli haberleri takip ediyoruz. Evden kesinlikle çıkmamamız gerekiyor ancak bunu yaparken günlük gerekli olan aktivitelerimizden de vazgeçiyoruz”dedi.