HABER

Psikoterapide erkekler kadınlara göre daha tutuk

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Klinik Psikolog Hakan Bulut, psikoterapiye kadınların daha rahat geldiğini, erkeklerin ise biraz daha tutuk olduğunu söyledi.

Psikoterapide erkekler kadınlara göre daha tutuk

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Klinik Psikolog Hakan Bulut, psikoterapiye kadınların daha rahat geldiğini, erkeklerin ise biraz daha tutuk olduğunu söyledi.
Hakan Bulut, psikiyatrinin kombine bir tedavi olduğunu, psikiyatrik tedavilerde önemli yer tutan psikoterapinin 'yaşam koçluğu' ya da 'dost sohbeti' olmadığını belirtti. Bulut, bir psikoloğun danışanını sadece dinlemediğini, onu tahlil ettiğini söyledi. Bir psikoloğun danışanına doğru yolu göstererek 'Şunu yapman lazım' diye 'hap bilgi' vermediğini kaydeden Bulut, psikoterapinin amacının bireylerin kendilerini daha iyi tanıyıp, daha iyi analiz etmeleri ve doğru kararları verebilecek psikolojik zemine oturtmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Hakan Bulut, psikoterapinin tedavi amaçlı işbirliği ve iletişim süreci olduğunu belirtirken, bir 'yaşam koçluğu' gibi algılanmaması gerektiğini de vurguladı.
EN İYİ DÖNÜŞLER DEPRESYONDA ALINIYOR
Bir terapi seansının 50 dakika olduğunu, bireyin rahatsızlığına göre 6 ile 10 seans uygulandığını ifade eden Bulut, “Bu sürenin sonunda olumlu döngüler alınmış oluyor" dedi. Depresyonda geri dönüşlerin çok iyi olduğunu ifade eden Bulut, "Tabii bu sürede medikal tedavi de yapıldığı için birey kendini daha hızlı toparlıyor" diye konuştu.
ERKEKLER KADINLARA GÖRE BİR TIK GERİDE
Psikoterapiye gelen bireylerin ilk anda biraz tedirgin ve ölçülü olduğunu, karşılarındaki psikoloğu tanımaya çalıştığını sözlerine ekleyen Bulut, "Psikoloğun konuyla alakalı oluşunun ve yardım etme isteğinin farkına vardıkları zaman birey 'Anlatırsam yardım alacağım' mantığına giriyor" dedi. Başvuranlar arasında erkeklerin kadınlara göre daha çekimser olduğunu belirten Bulut, şunları söyledi:
"Kadınlar sorunu paylaşıp anlatabiliyor. Erkekler kadınlara göre bir tık geride. Bunun nedeni de gurur olabiliyor. Hele de karşısındaki bir erkek psikolog ise hemcinsine sorununu anlatma konusunda biraz daha tutuk olabiliyorlar. Ancak bunu da kısa sürede aşabiliyoruz."
PSİKOLOG SEMPATİ DEĞİL EMPATİ YAPMAK ZORUNDA
Bir psikoloğun empati yapmak zorunda olduğunun kaydeden Bulut, "Tabii empatiyi sempatiye kaydırmamak gerekiyor. Psikolog tamamen profesyonel bir yaklaşımla o hastanın içinde bulunduğu duygu durumunu, şartları hissederse ona destek verebilir. Ama bunu kendi içinde yaşamaması, sempatiye dönüştürmemesi gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Psikoterapide erkekler kadınlara göre daha tutuk

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
'Keneye işkence yapmayın, zehir kusarak sizi hasta eder''Keneye işkence yapmayın, zehir kusarak sizi hasta eder'
Suda doğumda daha az ağrıSuda doğumda daha az ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.