Psikoterapist yazar Philippa Perry'den anne-babalara beş tavsiye

Psikoterapist Philippa Perry, yeni yayımlanan "The Book You Wish Your Parents Had Read" (Anne-Babanızın Okumasını İsteyeceğiniz Kitap) isimli kişisel gelişim kitabında nasıl iyi bir ebeveyn olunabileceğini, ailelerin çocuklarına -üzerlerinde çok baskı kurmadan- hayata bir adım önde başlamaları için nasıl yardımcı olabileceklerini anlatıyor.

Kitaptaki başlıca beş tavsiye şöyle:

1. Sınırları belirleyin

Bu çok zor bir şey, çünkü kuşkusuz çocuğunuzu çok seviyorsunuz ve ona verebileceğinizin en fazlasını vermek istiyorsunuz, ama bunun da bir sınırı olmalı.

Dolayısıyla ebeveynlik konusunda stratejiniz ne olursa olsun, sınırlarınızı belirlemelisiniz.

Dünyanın en anlayışlı anne-babası olduğunuzu düşünseniz dahi sınırlara ihtiyacınız olacak.

Peki sevgi dolu bir şekilde nasıl sınır koyabilirsiniz? Bunun en basit yolu öznesi 'sen' değil 'ben' olan cümleler kurmaktan geçiyor. Yani çocuğunuzu değil, kendinizi anlatın.

Bu da şu anlama geliyor: 'Biliyorum eve gece yarısı dönmek istiyorsun, ama buna izin vermeye hazır değilim' demeyi tercih etmelisiniz. 'Daha 13 yaşındasın, o saatte eve gelemezsin' demek yerine…