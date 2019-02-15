"Psödomiksoma peritonei sıcak kemoterapi ile tedavi edilebilir"

Prof. Dr. Emel Canbay, psödomiksoma peritonei (PMP) hastalığının tedavisine ’sıcak kemoterapi’ eklendiğinde tedavi oranının yüzde 75’e çıktığını açıkladı.

Prof. Dr. Emel Canbay, psödomiksoma peritonei (PMP) hastalığı hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Canbay, çoğunlukla apandisit ya da yumurtalıkları saran karın zarından başlayarak tüm karın boşluğuna yayılabilen ve litrelerce jelimsi sıvı salgılayarak hastayı zayıflatan ama karın bölgesinde anormal şişme ile giden iştahsızlık ve dışkılayamamanın eşlik ettiği ’psödomiksoma peritonei’nin (pseudomyxoma peritonei) en önemli özelliğinin de tedavisinde cerrahi ile eklenilen sıcak kemoterapi ile yüzde 75’inin tedavi edilebildiğini açıkladı.

"Hastalığın sıcak kemoterapi ile tedavi edilmesi modern tıbbın başarısı"

Bu kadar zor bir hastalığın sıcak kemoterapi ile tedavi edilebilmesini modern tıbbın bir başarısı olarak tarihte yerini aldığını vurgulayan Prof. Dr. Canbay, "Avrupa İşbirliği projesi dahilinde yürütülen bu projede ülkemizde halkımızın ve medyanın farkındalığının arttırılması ve doğru bilgilendirilmesi, hekimlerin ve bu konuda çalışan sağlık çalışanlarının doğru bilgilendirilmesi ve farkındalığının arttırılması konusunda da bir alt çalışma grubu oluşturuldu. Hastalığın tedavi edilebileceğinin bilinmesini ve standardın oluşturulmasında aynı dilin tüm Avrupa ülkelerinde konuşulmasının gerekli görülmesi üzerine Avrupa İşbirliği çerçevesinde bu projenin yürütüleceğini bildirdi. Ülkemiz, ileri ülke standardlarını geçen ve çevre ülkelerden de ’psödomiksoma peritonei’nin tedavisi konusunda tercih edilen bir merkez olarak ameliyatlarını, çalışmalarını ve uygulamalarını sürdürmektedir. Daha da iyi olması için aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada görüldüğü gibi nadir tanı konulabilen ve tanı konulduğunda tedavi yaklaşımı ile tedavi edilebilen karnı anormal şişiren bu hastalığın tanınması ve tedavisinin olabileceğinin bilinmesi ve tedavide sıcak kemoterapinin ’altın standart’ olarak kabul edildiğinin ülke genelinde yayılmasının da hedeflerden biri olmasından ve bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz" dedi.