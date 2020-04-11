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PSPlus zammı Türkiye’de erteleneceği açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Kurların yükselmesi ile birlikte oyun fiyatları bir anda 500 TL’ye fırlamıştı. Buna sessiz kalan basın ve yayıncılar geçtiğimiz ay Mega Mart indirimlerinin pas geçilmesine de göz yummuş, tepki göstermemişti.

PSPlus zammı Türkiye’de erteleneceği açıklandı

Ancak oyuncular, PlayStation Türkiye’nin bu zorlu dönemde yanlış yaptığını sosyal medya üzerinden ortaya koyduğu tepkiler ile belli etmişti. Bugün ise PlayStation Plus zammının Türkiye’de erteleneceği haberi PlayStation cephesinden geldi.

Bildiğiniz gibi 1 Mayıs 2020 tarihinde PS Plus fiyatları neredeyse iki katına çıkacaktı. Ancak PS Türkiye ekibi oyunculara gönderdiği mail ile bu zamların 1 Mayıs’ta geçerli olmayacağını, ileri bir tarihe ötelendiğini açıkladı.

PlayStation’ın zam yapmadan 60 gün önce haber verdiği biliniyor. Yeni bir zam olacak olursa yine 60 gün öncesinden oyunculara mail yoluyla bilgi verilecek. Bu zammın iptalinin üç sebebi olabilir.

Bunlardan ilki Mega Mart indirimlerinin atlanmasını telafi etmek, ikincisi koronavirüsten dolayı oyuncuları mağdur etmemek üçüncüsü ise kurların fırlamasından dolayı daha zamlı fiyatlar üzerinde çalışıldığı olabilir.

Umarız bu tahminlerin sonuncusu gerçekleşmez ve daha zamlı PS Plus fiyatları ile ilerleyen aylarda karşılaşmayız. PlayStation 5 seslerinin geldiği bu günlerde, birbirinden güzel AAA yapımın şu an PS Store’da oldukça uygun fiyata satıldığını belirtelim.
PlayStation’ın konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“1 Mart 2020’de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye’deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye’deki PlayStation Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz.

Türkiye’deki abonelikler aşağıdaki fiyatlarda kalacaktır:

12 aylık ödeme planı 179,99 TL
3 aylık ödeme planı 74,99 TL
1 aylık ödeme planı 23,99 TL”

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PSPlus zam PlayStation

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