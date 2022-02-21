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PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı şartları neler?

21.02.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde, PTT bünyesinde 2022'de 55 bin kişinin istihdam edileceği açıklanmıştı. Bunun üzerine, kamuda memur olarak görev yapmak isteyen binlerce aday PTT 55 bin personel alımı şartlarını araştırmaya koyuldu. PTT yazılı sınavı konu başlıkları PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yer aldı. PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı şartları neler?

PTT 55 bin kişiyi bünyesinde istihdam edecek. Binlerce kamu çalışanı adayının yüzünü güldüren PTT 55 bin personel açıklamasının detayları, şubat ayının sonlarına gelinmesiyle merak konusu oldu. PTT yazılı sınavında adaylar sözel akıl yürütme, sayısal ve mantıksal akıl yürütme gibi konu başlıklarıyla karşı karşıya geliyor. İşte PTT personel alımına ilişkin detaylar...

PTT YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI

PTT Genel Müdürlüğü tarafından sınav kılavuzunda yayınlanan konu başlıkları şu şekildedir;

  • Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
  • Ölçme becerisi
  • Sözel Akıl Yürütme
  • Türkiye Coğrafyası
  • Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
  • Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT 55 bin personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Detaylar paylaşıldığında sayfamızda yer alacak.

PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş

olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına

girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.


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personel alımı

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