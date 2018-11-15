PTT acentesindeki soygun, kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin girdikleri PTT acentesini soyduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçenin kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. PTT acentesine kapıyı levye ile zorlayarak giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasada bulunan bin lira civarındaki bozuk para ile işyerinde unutulan cüzdandaki bin 200 liranın yanı sıra laptop, yazar kasa, telefon aksesuarını alıp, kaçtı. Sabah işyerine gelen Metin Sağlam, kapının açık, işyerinin de talan edildiğini görüp, güvenlik kameralarını izledi. Metin Sağlam, jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.

Ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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