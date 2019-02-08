PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Bu ülkede teknoloji adına, yenilik adına ne yapılmışsa; dönüp bir tarihe baktığınızda bunun hepsinin altında PTT’nin imzasının olduğunu görüyorsunuz” dedi. Şirketin 2018 hedef gerçekleşmeleri ile 2019 yılı yeni hedef planlamaları konusunda gerekli değerlendirmelerin yapılacağı PTT A.Ş. Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar’da başladı. Açılış programına Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT Merkez Teşkilatı üst düzey yöneticileri ile 81 ilin PTT başmüdürleri katıldı. Açılış programında ilk olarak PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu hakkında detaylı bir konuşma yaptı. Bozgeyik, “Bu ülkede teknoloji adına, yenilik adına ne yapılmışsa; dönüp bir tarihe baktığınızda bunun hepsinin altında PTT’nin imzasının olduğunu görüyorsunuz. Daha 1800’lü yılların sonunda ilk telgrafı bu ülkeye taşıyan, ilk telefonu bu ülkede kuran, ilk radyo yayınını yapan, teknoloji adına söylenecek ne varsa altında bakıyorsunuz ki bu teşkilat var. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz, bizim yükümüz bir kat daha artıyor. PTT’mizin tarihini de çok iyi bilip, bu tarihten aldığımız dersle geleceği çok doğru planlamamız gerekiyor. İşte tam bu kavşakta 2016 yılından başlattığımız yeniden değişim ve dönüşüm programını her geçen gün sizlerin desteği ile çok daha ilerilere taşıyoruz” diye konuştu.

Ülke olarak teknolojiyi yapar hale gelmemiz lazım

Teknolojide ve haberleşmede elektronik ortama geçildiğini ifade eden Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Teknolojide bir yönüyle artık elektronik ortama geçildi. Haberleşmelerde elektronik ortama geçildi. Kamuda yine elektronik ortamda haber ve yazışmalar çoğalmaya başladı. Bunun da temelini ve güvenliğini sağlayacak olan sizin kurumunuzdur. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Artık ticaret de değişti, e ticaret yolu ile artık herkes evine kadar malın gelmesini istiyor. Son yıllarda da PTT’nin yine kargo çalışmaları önemli bir başarı gösterdi. Ben gerçekten bu başarıdan dolayı sizleri tekrar tebrik ediyorum. Ama yeniliğin sınırı yok. Eskiden yüzyılda olan değişiklikler şimdi yılda olmaya başladı. Bu gelinen noktada kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yine bir gözlemim var. Ülke olarak teknolojiyi her alanda biz çok iyi kullanıyoruz ama bizim artık ağır ağır ülke olarak teknoloji yapar konuma da gelmemiz lazım. Kullanmadaki becerimizi yapmada da göstermemiz lazım. Bunda da işte her kurum kendi üzerine düşeni yaparsa ben bunun kısa zamanda olabileceğini düşünüyorum. İyimser olmamız lazım, ama iyimser olabilmenin yolu da daha çok çalışmaktan ve emek harcamaktan geçiyor. Ben bu başarılı çalışmalarınızın bu dönemde burada yaptığınız toplantılarla katlanarak devam etmesi dileğiyle başarılı bir toplantı ve başarılı bir yıl dileyerek sizleri bundan sonraki yıllarda da Afyon’da misafir etmeyi bekler, çalışmanızın hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”



