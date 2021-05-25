PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi hafta sonu açık mı? İşte çalışma saatleri…

PTT şubelerinde işleri olan vatandaşlar, bu kademeli normalleşme döneminde şubelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda açıklama yapan PTT Genel Müdürlüğü, çhafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini kamuoyu ile paylaştı.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar hizmet vermektedir.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri, koronavirüs salgınındaki vaka sayılarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ