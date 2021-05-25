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PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi hafta sonu açık mı? İşte çalışma saatleri…

25.05.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs tarihinde tam kapanmanın son bulmasından sonra, İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan genelge ile bir kademeli normalleşme sürecine girildi. Bu normalleşme sürecinde ise yayımlanan genelge ile 1 Haziran tarihine kadar bazı kısıtlamalar yeniden düzenli. Bu düzenlenen yasaklarda PTT şubelerinin çalışma saatleri de bulunuyor.

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi hafta sonu açık mı? İşte çalışma saatleri…

PTT şubelerinde işleri olan vatandaşlar, bu kademeli normalleşme döneminde şubelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda açıklama yapan PTT Genel Müdürlüğü, çhafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini kamuoyu ile paylaştı.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar hizmet vermektedir.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

ptt

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.
Ancak çalışma saatleri, koronavirüs salgınındaki vaka sayılarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Hafta içi: 08:30- 17:30
  • Öğle arası: 12:30- 13:30
  • Hafta sonu: Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
  • Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

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