Maaş çekmek, ödeme yapmak veya kargo vermek isteyen vatandaşlar işlerini halletmek için PTT'nin kaçta açılıp kaçta kapandığını araştırıyor. PTT çalışma saatleri merak ediliyor. Peki PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte PTT çalışma saatleri...

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT hafta içi ve hafta sonu cumartesi günleri müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Ancak, koronavirüs salgını ile bazı PTT şubelerinin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilebileceğini hatırlatmakta fayda var. PTT çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgi almak için en yakın PTT sorgulama ( https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ ) adresine gidip il, ilçe gibi gerekli bilgileri girebilir ve sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkemizde 17 günlük "tam kapanma" uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu süreçte birçok iş yeri faaliyetine ara verdi. Tam kapanmanın ardından uygulanan "kademeli normalleşme" döneminde ise birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti.