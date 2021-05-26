Maaş çekmek, ödeme yapmak veya kargo vermek isteyen vatandaşlar işlerini halletmek için PTT'nin kaçta açılıp kaçta kapandığını araştırıyor. PTT çalışma saatleri merak ediliyor. Peki PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte PTT çalışma saatleri...
PTT hafta içi ve hafta sonu cumartesi günleri müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
Ancak, koronavirüs salgını ile bazı PTT şubelerinin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilebileceğini hatırlatmakta fayda var. PTT çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgi almak için en yakın PTT sorgulama ( https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ ) adresine gidip il, ilçe gibi gerekli bilgileri girebilir ve sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.
Artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkemizde 17 günlük "tam kapanma" uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu süreçte birçok iş yeri faaliyetine ara verdi. Tam kapanmanın ardından uygulanan "kademeli normalleşme" döneminde ise birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti.
Tam kapanma döneminin ardından PTT hafta içi ve hafta sonu cumartesi günleri 08.30 ile 17.30 arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu pazar günü ise kapalıdır.
PTT tarafından yapılan açıklamaya göre temizlik şartlarının yerine getirilmesi amacıyla öğle arası 12.30-13.30 olarak belirlemiş ve belirtilen saatler arasında iş yeri 1 saat süre ile kapatılmıştır.
PTT dağıtım hizmetleri, sürecin aksamasına karşı alınan tüm önlemlerle devam etmektedir. Gönderilerin teslim edilme sürecinde temassız teslim modeli geliştirilmiştir. Eskiden de olduğu gibi yurt dışından gelen gönderilerin dağıtımı devam etmektedir.