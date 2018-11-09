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PTT Kargo, Çorum leblebisini yüzde 30 indirimli taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

PTT Genel Müdürlüğünün yöresel ürünlerin yıl sonuna kadar indirimli taşınması kampanyası kapsamında Çorum leblebisi, yüzde 30 indirimli taşınacak - PTT Çorum Başmüdürü Ziya Başıaçık: - "Vatandaşlarımız yüzde 30 indirime yoğun ilgi gösteriyor. Yöresel ürün içeren kargo gönderilerimizde çok ciddi artış yaşanıyor"

ÇORUM (AA) - Çorum PTT Müdürlüğü, içeriğinde "Çorum leblebisi" bulunan gönderileri yüzde 30 indirimli taşımak üzere kampanya başlattı.

PTT Genel Müdürlüğünün yöresel ürünlerin indirimli taşınmasına yönelik kampanyası dahilinde "Çorum leblebisi" de PTT Kargo tarafından yıl sonuna kadar yüzde 30 indirimli taşınacak.

Türkiye'de ismi "Çorum" ile özdeşleşen leblebinin yaklaşık 30 çeşidinin yanı sıra ekmeği, kurabiyesi, hatta kebabı yapılıyor.

Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, AA muhabirine, Çorum'un marka değeri olan başta leblebisi olmak üzere Oğuzlar cevizi ve Osmancık pirinci gibi yöresel ürünleri yüzde 30 indirimle taşıyacaklarını söyledi.

İnsanların kendi yöresinde yetişen ürünleri diğer şehirlerde yaşayan yakınlarına göndermek istediklerini dile getiren Başıaçık, "Genel Müdürlüğümüz bundan hareketle yöresel ürünlerin PTT Kargo aracılığıyla taşınmasını teşvik etmek için yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile biz de başta meşhur Çorum leblebisi olmak üzere ilimizin yöresel ürünlerini indirimli taşıyacağız." dedi.

Kampanyanın yeni başlamasına karşın vatandaşlardan çok olumlu tepkiler gördüklerini anlatan Başıaçık, "Vatandaşlarımız yüzde 30 indirime yoğun ilgi gösteriyor. Yöresel ürün içeren kargo gönderilerimizde çok ciddi artış yaşanıyor. İndirimin başlamasıyla birlikte gördük ki bu, gerçekten ihtiyaçmış." diye konuştu.

Çorum'da yaşayan Gülşah Çağşur Aralık da Samsun'un Bafra ilçesindeki annesinin Çorum leblebisini çok sevdiğini, bundan dolayı ailesine sık sık leblebi gönderdiğini aktararak, "PTT'nin kampanyası güzel bir uygulama. Sürekli gönderdiğim için maddi açıdan iyi oldu. PTT yetkililerine teşekkür ediyorum. Kampanya sayesinde Çorum leblebisinin çok daha fazla gönderileceğinden eminim. Uygun ücretten gönderilecek olması, Çorum leblebisine yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

- Leblebi üreticileri de memnun

Kentteki leblebi üreticileri de PTT'nin başlattığı kampanyadan memnuniyetini dile getirdi.

Leblebi üreticilerinden Selamettin Ekici, PTT Kargo'nun indirim kampanyasının leblebi satışlarını artırdığına işaret ederek, "Şehrimizin en önemli simgesi olan leblebi, gerek hemşehrilerimiz gerekse ilimize gelen misafirlerimizden yoğun ilgi görüyor. PTT'nin indirim kampanyası ile son günlerde leblebi satışlarımız arttı. Kampanyanın yıl sonuna kadar değil, daha uzun süre devam etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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