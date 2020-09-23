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PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır? KEP adresi giriş, başvuru ve sorgulama ekranı! Kep adresi fiyatları!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

Birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılan KEP adresi nedir ve nasıl kullanılır? Kurumsal yazışmalar için kullanılan kep adresi ile yazışmaların uluslararası standartlarda güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. PTT'den KEP adresi nasıl alınır, KEP adresi sorgulama ve giriş bilgileri nasıldır?

PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır? KEP adresi giriş, başvuru ve sorgulama ekranı! Kep adresi fiyatları!

Ülkemizde de binlerce kurum ve kuruluşun tarafından kullanılan KEP adresi nedir, PTT'den KEP adresi nasıl alınır merak ediliyor. KEP adresi kullanan kurumlar, resmi yazışmalarını güvenli olarak yapabiliyor. PTT üzerinden de e-posta sistemi KEP başvurusu yapılabiliniyor. PTT KEP başvuru ekranı ve PTT KEP hakkında merak edilen bilgiler!

PTT KEP ADRESİ NEDİR?

Binlerce kurum ve kuruluşun kullanmak zorunda olduğu resmi yazışmaların uluslararası standartlarda güvenli bir şekilde yapıldığı ve yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesine fırsat sağlan sisteme Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) denir. KEP adresi PTT'den de alınabildiği için PTT KEP nedir sorusunun cevabı da aynıdır.

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PTT KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum ve kuruluşların hukuk ve ticari yazışmalarını yaptığı KEP adresi PTT'den alınabilir. KEP adresi başvurusu için, PTT resmi internet sitesi üzerinden PTT e-posta sisteminden KEP başvurusu alınıyor. PTT KEP adresi başvurusu nasıl yapılır, başvuru sırasında gerekli evraklar nelerdir?

KEP adresi almak için;

Kimlik yerine geçen resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı)

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu gerekmektedir.

PTT'ye evraklarla gidildiğinde KEP başvurusunda bulunulabilir. Bunun dışında KEP adresi nereden alınır? PTT Merkez Müdürlüğünden verilen KEP adresi, https://basvuru.hs01.kep.tr/online/ linkinden de alınabilir.

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KEP NE İÇİN KULLANILIR? KEP'İN KULLANIM AMACI NEDİR?

Ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı oldukça yoğundur. Gmail, hotmail, wimdowslive gibi birçok mail aracılığı ile işlemlerini gerçekleştiren bireyler, bu adreslerin içinde bulunan açıkları bilmemektedir. Kurum ve kuruluşların resmi yazışmaları için güvenli bir e-postaya ihtiyacı olacaktır. Bu yüzden KEP adresi hem güvenli hem de kuruma özel olduğu için daha çok tercih edilir.

E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı

Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,

E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,

İçeriğin değişmediğini garanti edecek,

Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

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KEP NEDEN GEREKLİDİR, ZORUNLU MU?

KEP adresi zorunlu mu tartışmalarına güvenliği için bir kaç örnek verelim. Günümüzde kullanılan standart e-postalar güvenli değildir. Bu e-postalar, kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil saklayarak kurum ve kuruluşlar için güvenli değildir. e-Posta zaman bilgisi mail gönderilen bilgisayarın zaman aralığına göre gider. Böylece ihtilaflı durumlarda zaman için delil kıymetini azaltır. Standart e-posta adreslerinde içerik kolay değiştirilir.

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KEP ADRESİ FİYATLARI NE KADAR?

KEP adresi fiyatları ileti büyüklüğüne göre değişmektedir.

KEP İleti Büyüklüğü Ücretler

5- 10 MB Arası 4,00 TL

10- 15 MB Arası 6,00 TL

15- 20 MB Arası 8,00 TL

20- 25 MB Arası 10,00 TL

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KEP ADRESİ SORGULAMA

Son zamanlarda en çok araştırılan konu olan KEP adresi sorgulama işlemi ile şubeye gitmeden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Özellikle koronavirüsten dolayı şubeye gitmeden KEP adresi sorulama ekranına http://pttkep.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşmak çok kolay. PTT başvuru ve sorgulama işlemleri bu link üzerinden sağlanabilir.

KEP ADRESİ GİRİŞ

KEP adresine nasıl giriş yapılır? KEP adresine https://hs01.kep.tr/squirrelmail/login/index.php linki üzerinden giriş yapılabilir. Bu adresi dışında e-Devlet kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak KEP adresinize ulaşabilirsiniz.


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