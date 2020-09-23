PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır? KEP adresi giriş, başvuru ve sorgulama ekranı! Kep adresi fiyatları!

Ülkemizde de binlerce kurum ve kuruluşun tarafından kullanılan KEP adresi nedir, PTT'den KEP adresi nasıl alınır merak ediliyor. KEP adresi kullanan kurumlar, resmi yazışmalarını güvenli olarak yapabiliyor. PTT üzerinden de e-posta sistemi KEP başvurusu yapılabiliniyor. PTT KEP başvuru ekranı ve PTT KEP hakkında merak edilen bilgiler!

PTT KEP ADRESİ NEDİR?

Binlerce kurum ve kuruluşun kullanmak zorunda olduğu resmi yazışmaların uluslararası standartlarda güvenli bir şekilde yapıldığı ve yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesine fırsat sağlan sisteme Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) denir. KEP adresi PTT'den de alınabildiği için PTT KEP nedir sorusunun cevabı da aynıdır.

PTT KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum ve kuruluşların hukuk ve ticari yazışmalarını yaptığı KEP adresi PTT'den alınabilir. KEP adresi başvurusu için, PTT resmi internet sitesi üzerinden PTT e-posta sisteminden KEP başvurusu alınıyor. PTT KEP adresi başvurusu nasıl yapılır, başvuru sırasında gerekli evraklar nelerdir?

KEP adresi almak için;

Kimlik yerine geçen resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı)