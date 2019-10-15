PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdi

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine girerek hırsızlık yapan kadın, aylar sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların binalara girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Haziran’da PTT Kocaeli Başmüdürü Adanan Sert’in evine gündüz vakti giren 2 kadın, ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Zili çalarak içeride kimsenin olmadığını tespit edip özel aparatlarla kapıları açan kadınlar, İzmit ilçesinde bulunan bir evden daha ziynet eşyası çaldı. Toplam 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadınlar daha sonra kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemelerde, 2 hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Aylar sonra yakayı ele verdi

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, evlere giren şahısların A.A. (20) ve F.K. olduğu belirlendi. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, A.A.’nın Gebze’de yaşadığı evi tespit etti. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen A.A.’nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.