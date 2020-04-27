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  4. PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı

PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla Esenyurt'ta PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı. Polis ekipleri de kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı

Koronairüüs tedbirleri kapsamında Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Esenyurt'ta hareketlilik gözlendi.

İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT'ye gitti. Metrelerce uzayan kuyruk nedeniyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

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Çok sayıda polis, kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

(DHA)

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