PTT personel alımı başvuruları başladı mı 2022? PTT personel alımı başvuru şartları nedir? PTT iş başvurusu ekranı!

PTT personel alımı başvurusu ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 26 Temmuz 2022 Salı günü arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı da merak edilen bir başka konu oldu. Peki PTT personel alımı başvuruları başladı mı 2022? PTT personel alımı başvuru şartları nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

PTT personel alımı konusunda henüz kurumdan yeni bir açıklamada bulunulmadı.

PTT personel alımına dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

PTT personel alımı başvurularının nasıl, nereden yapılacağı merak ediliyor.

PTT'de vatandaşlar istenen şartları taşıdıkları takdirde kurumların uygulayacağı sınav ya da mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınıyor.

Öte yandan her sene PTT internet adresinden veya konuya ilişkin farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış

olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

