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PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 PTT iş başvuru ekranı!

26.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT kurumunda çalışmak isteyen personel adayları, başvuruların başlayıp başlamadığını öğrenmek istiyor. Personel adayları konuya ilişkin araştırmalara başladıç Peki PTT personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 PTT personel alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...

PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 PTT iş başvuru ekranı!

PTT prsonel alımı başvurusu hakkında ayrıntılı bilgileri merak eden personel adayları 26 Temmuz 2022 Salı günü internette sorgulama yapmaya devam etmekte. Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan konuya ilşkin açıklama bekleniyor. Peki PTT personel alımı başvurularu başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları nedir? İşte PTT personel alımı hakkında detaylı bilgiler...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

PTT personel alımı konusunda henüz kurumdan yeni bir açıklamada bulunulmadı.

PTT personel alımına dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

PTT personel alımı başvurularının nasıl, nereden yapılacağı merak ediliyor.

PTT'de vatandaşlar istenen şartları taşıdıkları takdirde kurumların uygulayacağı sınav ya da mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınıyor.

Öte yandan her sene PTT internet adresinden veya konuya ilişkin farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış

olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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