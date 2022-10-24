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PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı? İşte başvuru detayları...

24.10.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı başvuru detayları PTT'de işe girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde her yıl işe alımlar gerçekleşiyor. PTT personel alımına dair duyurular kurumun internet sitesinde yayımlanıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı? İşte başvuru detayları...

PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı? İşte başvuru detayları...

PTT personel alımına dair merak edilen sorular internette sorgulanıyor. Birçok vatandaş Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen 55 bin personel alımı başvuru şartları ve kadro bilgisini merak ediyor. İşte 2022 PTT personel alımı ile ilgili merak edilenler...

PTT PERSONEL ALIMI 2022 NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz güncel bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT internet adresi üzerinden iş başvurusu yapmak mümkün. Bunun için form doldurulmalıdır. Formun ardından mülakat sonrasında sözlü ya da yazılı sınav gerekebilir. Sınav sonuçları değerlendirilerek iş başvuruları onaylanır.

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PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

  • Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

  • Sözel Akıl Yürütme

  • Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

  • Temel Yurttaşlık Bilgisi

  • Türkiye Coğrafyası

  • Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

  • Ölçme becerisi

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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