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PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 202 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

01.03.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş başvurusu yapmak isteyen adaylar gözlerini açık iş pozisyonlarına çevirdi. İş pozisyonları ve istihdam duyuruları kurumlar tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. PTT bünyesine personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Peki PTT personel alımı ne zaman ve PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 202 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz günlerde PTT bünyesine personel alımı yapılacağına dair açıklama yapılmıştı. Memur olarak çalışmak isteyen adaylar açıklamanın detaylarına gözlerini çevirdi. PTT personel alımı genel başvuru şartları belli. PTT personel alımı başvuru şartlarının başında Türk vatandaşı olmak yer alıyor. İşte merak edilenler…

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 202 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş

olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına

girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstenen şartları taşıyan adaylar kurumlar tarafından yapılacak sınav ya da mülakatlara katılacak ve başatılı olurlarsa belirli kadroda istihdam edlecek. PTT personel adaylarını her yıl açık pozisyon için bilgilendiriyor. PTT iş başvurusu yapmak için PTT resmi internet adresi takip edilmeli.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları ifade ediliyor. Ayrıca sınava katılım sağlamak isteyen adaylar sınav için yatıracakları miktarı Ziraat Bankası ya da PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru gelmedi. Duyuru yapıldığında sayfamızda yer alacak.

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