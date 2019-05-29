PTT personeli iftarda bir araya geldi

Karabük PTT Başmüdürlüğünün ev sahipliğinde PTT personeli aileleriyle birlikte iftarda bir araya geldi. Safranbolu’nun tarihi mekanlarından Cinci Han’da düzenlenen iftar programına PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Genel Müdür Yardımcısı Lale Seyhan, daire müdürleri, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Karabük PTT Başmüdürü Şükrü Elmas, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Bolu PTT Başmüdürleri ile Karabük merkez ve elçelerinde görev yapan PTT personelleri ve aileleri katıldı. İftar yemeğinin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Karabük PTT Başmüdürü Şükrü Elmas, “UNESCO tescilli tarihi miras kenti Safranbolumuzun bu tarihi mekanında Genel Müdürümüzle, personelimiz ve aileleriyle mübarek bir Ramazan akşamında iftar açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. PTT’de 30 yılı aşkın hizmetim bulunmaktadır. Hizmeti az olan arkadaşlarımız bundan 15-20 yıl öncesine göre bugün PTT’mizin geldiği aşamayı hayal bile edemezler. O zamanlar hayal bile edemediklerimiz bugün gerçek oldu. PTT AŞ Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri. Hedefimiz şirketimizi dünyanın sayılı şirketleri arasına sokmaktır” dedi.

“PTT Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında”

İftar yemeğinde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise şunları söyledi:

“Öncelikle çalıştığımızın kurumun ve bu güzel toprakların değerini bilmek lazım. Bu ülkede yenilik adına, teknoloji adına ne yapıldıysa hepsi mutlaka PTT’den geçmiş. Bugün Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirmek için, 2023 Türkiye’sinin hedeflerine ulaşabilmesi için biz PTT çalışanlarının çok daha fazla gayret etmesi gerekiyor. Ülkemize hizmet etmemiz gerekiyor, vatandaşlarımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı daha da artırmamız gerekiyor. PTT son üç yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm içindedir. Artık PTT ülkemizin en gözde kurumlarından birisidir. Burada en büyük hedef vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet vermektir. Sizlerden tek isteğim Karabükümüzün her köşesine en yüksek kalitede hizmeti en hızlı şekilde götürüp, vatandaşımızı takdirini kazanmanızdır.”

Yapılan konuşmaların ardından Karabük PTT Başmüdürü Şükrü Elmas, günün anısına PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’e Safranbolu evlerini tema alan bir tablo hediye etti.



