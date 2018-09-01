PTT soyguncusu kardeşler kamerada

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)
Küçükçekmece'de, bir PTT şubesini silahla soyan 2 kardeş yakalandı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken kardeşleri, giydiği tişörtü tekrar giymesi ele verdi.
Soygun Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir PTT şubesinde, 17 Mayıs günü gerçekleşti. Maskeli ve silahlı 2 kişi, içeride müşteri olduğu sırada veznedeki görevlileri silah zoruyla etkisiz hale getirdi. 15 bin lirayı alarak kayıplara karışan kardeşleri yakalamak için Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. H. B. (17) ve Ahmet B. (25) kardeşler ile onlara yardım ettiği belirtilen bir kişi yakalandı.
SOYGUNUN ŞİFRESİNİ TİŞÖRT ÇÖZDÜ
Çalışmalar kapsamında yüzlerce güvenlik kamerasını günlerce incelendi. Sokak sokak takip edilen güvenlik kamerası görüntüleri sonuç verdi. H. B., soygun günü giydiği baş harflerini taşıyan tişörtü tekrar giymesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
SOYGUN ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, soygun anı PTT içerisindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, içeride müşterilerin de bulunduğu bir anda maskeli ve silahlı 2 kişinin şubeye girdiği ve silahlarını vezne görevlilerine yönelterek, görevlileri etkisiz hale getirdikleri görülüyor. Silah zoruyla para alan soyguncular daha sonra şubeden ayrılıyor.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia
TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!
ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum