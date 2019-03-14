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PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

Bursa’da PTT şubesini silahla soyan soyguncu yakalandı.

PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı

Bursa’da PTT şubesini silahla soyan soyguncu yakalandı. Soygundan 2 saat önce sokağa gelerek beklemeye başlayan zanlının silahı oyuncak çıktı.
Olay Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Sabah saat 10:00 sıralarında yüzünü üzerindeki montun kapişonuyla gizleyen bir şahıs, elindeki silahla PTT şubesine girerek, çalışanlardan silah zoruyla kasadaki 3 bin 300 lirayı alıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, 43 kamera kaydını izleyerek önce soyguncunun arabasının plakasını ardından da gizlenebileceği yerlerin adreslerine ulaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda şüphelinin soygundan yaklaşık 2 saat önce olay yerine yakın bir sokağa aracını park ettiği ve soygundan sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili yaklaşık 43 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın plakasını tespit ederek, şüphelinin 24 yaşındaki M.D. olduğunu buldu.
Kimliği tespit edildikten sonra saklanabileceği yerleri kontrol altına alan gasp ekipleri, M.D’yi yaya olarak geldiği ikametine girmek üzereyken yakaladı. Şüphelinin evinin uzağına park ettiği arabasında yapılan aramalarda suçta kullandığı ve oyuncak olduğu tespit edilen silahı, üzerindeki montu ve eldivenleri ele geçirildi. Üzerinden 200 lira çıkan M.D’nin ilk ifadesinde, “Soygunu borçlarım olduğu için yaptım ve paranın bir kısmını borçlarıma harcadım” dediği öğrenildi. Şahsın sorgusu devam ediyor.

PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı

PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı

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