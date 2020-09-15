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PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 PTT çalışma saatleri! Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Koronavirüsten sonra bazı PTT şubeleri önlem amaçlı kapanarak tekrar açılmamıştı. Özellikle büyük şehirlerde bazı mahallelerde 1 ya da 2 kişinin çalıştığı PTT şubelerinde çalışanlar, merkeze giderek görevine orada devam etmiş fakat asıl görev yeri olan PTT şubesi geri açılmamıştı. Koronavirüsten dolayı kapanan PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 PTT çalışma saatleri nedir?

PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 PTT çalışma saatleri! Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?

Pandemi döneminde kapanan bazı PTT şubeleri tekrar açılacak mı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar kendi mahallelerinde bulunan PTT şubelerinin kapanmasıyla, görevlilerin merkezdeki PTT şubelerinde çalışmasından dolayı rahatsız oluyor. Kendi mahallelerindeki PTT şubelerine yürüyerek gittiklerini ifade eden vatandaşlar, merkez PTT şubelerine gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Vatandaşlar koronavirüs salgını döneminde toplu taşıma kullanmak istemediği için bir an önce PTT şubelerinin tekrar açılmasını bekliyor. Peki koronavirüsten dolayı kapanan PTT şubeleri ne zaman açılacak?

KORONAVİRÜSTEN KAPANAN PTT ŞUBELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir ya da iki kişinin çalıştığı bazı PTT şubeleri geçici olarak kapanmış, şubede çalışan görevliler geçici olarak merkez PTT'de görev almaya başlamıştı. Geçici olarak kapanan PTT şubeleri ne zaman açılacak merak eden vatandaşlar PTT müşteri hizmetlerini arayarak bilgi almaya çalışıyor. PTT ise arayanların şikayet kaydını alıyor fakat, şubelerin ne zaman açılacağına dair net bilgi vermiyor.

2020 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Birçok kişinin fatura ödemelerini, kargo gönderimlerini hatta maaş gibi ödemelerini aldığı PTT şubelerinin çalışma saatleri merak ediliyor. 2020 PTT hafta sonu çalışma saatleri ve PTT hafta içi çalışma saatleri nedir araştırılıyor. Her gün binlerce kişiye hizmet veren PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri sabahları 08:30'da açılacak ve öğlen tatili olan 12:30'a kadar açık kalacak. PTT öğle arası saat kaçta ara veriyor, merak ediliyor. Öğle arası 1 saat ara verdikten sonra tekrar açılıyor. 13:30'da tekrar açılan PTT şubeleri, 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. PTT şubeleri hafta sonu kapalı oluyor. Fakat bazı merkezlerde bulunan PTT şubeleri öğlen 13:30 ya da 15:30'a kadar açık oluyor. Örneğin Kadıköy'de merkezde bulunan PTT şubesi hafta sonu cumartesi günü sabah saat 10:00'da açılıp, öğle arası vermeden 15:30'a kadar aralıksız çalışmaktadır.


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