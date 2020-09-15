PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 PTT çalışma saatleri! Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?

Pandemi döneminde kapanan bazı PTT şubeleri tekrar açılacak mı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar kendi mahallelerinde bulunan PTT şubelerinin kapanmasıyla, görevlilerin merkezdeki PTT şubelerinde çalışmasından dolayı rahatsız oluyor. Kendi mahallelerindeki PTT şubelerine yürüyerek gittiklerini ifade eden vatandaşlar, merkez PTT şubelerine gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Vatandaşlar koronavirüs salgını döneminde toplu taşıma kullanmak istemediği için bir an önce PTT şubelerinin tekrar açılmasını bekliyor. Peki koronavirüsten dolayı kapanan PTT şubeleri ne zaman açılacak?

KORONAVİRÜSTEN KAPANAN PTT ŞUBELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir ya da iki kişinin çalıştığı bazı PTT şubeleri geçici olarak kapanmış, şubede çalışan görevliler geçici olarak merkez PTT'de görev almaya başlamıştı. Geçici olarak kapanan PTT şubeleri ne zaman açılacak merak eden vatandaşlar PTT müşteri hizmetlerini arayarak bilgi almaya çalışıyor. PTT ise arayanların şikayet kaydını alıyor fakat, şubelerin ne zaman açılacağına dair net bilgi vermiyor.