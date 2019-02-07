PTT şubesine girin hırsız, bozuk paraları çaldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da PTT şubesine kapısının kilitlerini levye ile kırarak giren hırsız, anahtarı üzerinde bırakılan kasadaki bozuk paraları çaldı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. PTT şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kapı kilitlerinin levye yardımıyla kırılıp, içeri girildiği ve kasanın da açıldığını tespit etti. Şube yetkililerinin polise verdiği bilgide, kasada küçük miktarda bozuk paranın bırakıldığı ve hırsızın da o parayı çaldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile polis merkezi ekiplerinin yaptığı incelemede kapıyı gören güvenlik kamerasının açısının değiştirildiği saptandı. Hırsızın, kapının kilidini kırdıktan sonra anahtarı üzerinde bırakılan kasayı açıp, bozuk paraları aldığı belirlendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

