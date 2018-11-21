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PTT taşeron işçilerinden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

BİRLİK Haber-Sen üyesi PTT taşeron çalışanı bir grup, Zeytinburnu'da bulunan PTT dağıtım merkezi önünde eylem yaptı.  Zeytinburnu'nda bulunan PTT Fatih ve Bayrampaşa Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü önüne gelen 50 kişilik grup, ellerinde dövizlerle sloganlar attı, temel ücretlendirmelere zam, mesai saatlerinin düşürülmesi, memur olma hakkı gibi şikayetlerini dile getirdiler.

PTT taşeron işçilerinden eylem

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) BİRLİK Haber-Sen üyesi PTT taşeron çalışanı bir grup, Zeytinburnu'da bulunan PTT dağıtım merkezi önünde eylem yaptı.

Zeytinburnu'nda bulunan PTT Fatih ve Bayrampaşa Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü önüne gelen 50 kişilik grup, ellerinde dövizlerle sloganlar attı, temel ücretlendirmelere zam, mesai saatlerinin düşürülmesi, memur olma hakkı gibi şikayetlerini dile getirdiler.

"EŞİT ÜCRETLENDİRME YAPILMAMAKTADIR"

Grup adına basın açıklaması yapan Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, " PTT personeli 399’ lu, İHS’ li ve taşeron diye ayrılmış iş eşit yapılmasına rağmen yapılan işe eşit ücret verilmemiştir.Toplu sözleşmeden elde edilen hak ve kazanımlar çalışanlara verilmemiş, hatta elde edilen hak ve kazançlarda yayınlanan genelgelerle bir bir çalışanın elinden alınmıştır. Enflasyon nedeniyle çalışanın alım gücü düşmüştür bu nedenle yıl sonunu beklemeden enflasyon farkının ödenmesi gerekmektedir. Özellikle 399’ lu personel Gelir Vergisi yükü altında ezilmektedir. Hükümetimizden beklentimiz gelir vergisinde yaşanan bu sıkıntıları ortadan kaldırmasıdır" dedi.

"PTT TAŞERON ÇALIŞANLARI KADROYA ALINMALIDIR"

Budak," Öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 EK Göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Kamudaki tüm kurumlarda görev yapan taşeronlar kadroya geçirilmişken PTT taşeronları kadroya alınmayarak büyük bir hak kaybına uğratılmışlardır. PTT’ de görev yapan taşeronların da kadroya alınması için çalışma yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

PTT taşeron işçilerinden eylemPTT taşeron işçilerinden eylemPTT taşeron işçilerinden eylemPTT taşeron işçilerinden eylem

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