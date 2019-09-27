HABER

PTT’de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.Olay, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi’nde iki gün önce meydana geldi.

PTT’de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede

Gaziantep’te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi’nde iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, elindeki tabancayla PTT Başkarakol Şubesi’ne gelen şüpheli, bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüpheli B.D., adresine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. B.D.’nin olayda kullandığı tabanca ile çaldığı paranın bir miktarının ele geçirildiği bildirildi.
B.D., hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, “Pişmanım, mecbur kaldım. Borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim. Bir daha böyle bir iş yapmayacağım” dedi.

PTT’de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede

PTT’de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede

PTT’de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Niğde'de 8 kaçak göçmen yakalandıNiğde'de 8 kaçak göçmen yakalandı
Anestezi teknikeri evinde ölü bulunduAnestezi teknikeri evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.