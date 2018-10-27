PTT'den 'Cumhuriyet bayramı pul sergisi'

Melis KARAKUZULU - Davut CAN İZMİR, (DHA) İZMİR'de, PTT'nin kuruluşundan beri basılmış, tarihi önem taşıyan pulların yer aldığı 'Cumhuriyet Bayramı Pul Sergisi' açıldı. PTT İzmir Başmüdürlüğü tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'Cumhuriyet Bayramı Pul Sergisi' düzenlendi. Sergide, sportif, tarihsel, ekonomik ve kültürel olarak Türkiye Cumhuriyeti için özel anlam ifade eden günler ve organizasyonlar için sınırlı sayıda basılan, eşine az rastlanır pullar ile eskiden kullanılan bazı eşyalar yer aldı. Ayrıca, Post Europ tarafından 'köprüler' temasıyla düzenlenen pul yarışmasında birinci olarak Altın Pul ödülünü kazanan, üzerinde Edirne'nin Uzunköprü'sünün bulunduğu pulun büyütülmüş hali de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış töreninde konuşan PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, 95'inci yılı büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutlanan Cumhuriyetin kuruluş sürecinin, vatan ve millet sevgisiyle nelerin başarılabileceğini gösteren pek çok kahramanlık ve fedakarlık örneği ile dolu olduğunu belirterek, PTT ailesi olarak, bizim için ne büyük bir övünç kaynağıdır ki aziz milletimizin yazdığı Cumhuriyet destanında posta teşkilatımızın da çok önemli bir payı vardı. PTT ailesi olarak, hem şirketteki atılımlarla hem de küresel posta sektörünü parlak yarınlara taşıyacak çalışmalarla onur duymakla beraber, bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı apayrı bir mutlulukla ve heyecanla kutlamaktayız dedi. İzmir Başmüdür Yardımcısı Tülin Türkoğlu da, sergiye destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'neteşekkür ederek, Böyle bir sergi fikri ilk ortaya çıktığında bunun büyük bir organizasyon olmasını istedik. Burası bir aylığına bize tahsis edildi ve biz de bir ay boyunca buradayız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz dedi. PTT İzmir Başmüdürlüğü'nün düzenlediği 'Cumhuriyet Bayramı Pul Sergisi', 26 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

