HABER

PTT'den "Göbeklitepe" konulu pul sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunulması için Şanlıurfa'da pul sergisi açıldı - PTT AŞ Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon: - "Göbeklitepe pulu 192 ülkede satışa sunuldu. Turizm ve kültür açısından büyük bir olay"

Şanlıurfa'da, PTT AŞ tarafından "Göbeklitepe" konulu pul sergisi açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda, Atatürk, doğa, kültür, spor, turizm gibi konuların yanı sıra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, tarihi ve turist mekanlar ile değerlere yer verilen pullar beğeniye sunuldu.

PTT AŞ Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, gazetecilere yaptığı açıklamada, pulun, bir ülkenin "değeri" olduğunu söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında mektuplarda kullanılan pulların, o şehrin kültürünü yansıttığını belirten Orhon, "Göbeklitepe pulu 192 ülkede satışa sunuldu. Şu anda 192 ülke Göbeklitepe'yi tanıyor. Turizm ve kültür açısından büyük bir olay. Cumhurbaşkanımız da 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti. Biz de PTT Genel Müdürlüğü olarak Göbeklitepe pulu çıkardık." dedi.

Dünyanın ilk pul müzesinin Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Orhon, "Konuları itibarıyla pul, bir ülkenin kültürüdür. Kronoloji olarak pulları izlediğinizde o ülkeyi tanırsınız." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar da serginin, Şanlıurfa'nın tanıtımına çok önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Serginin tam anlamıyla milli kültürü yansıttığını anlatan Açar, "Biz de Şanlıurfa'mızın değerlerinin yansıtıldığı 12 farklı puldan 22 bin adet bastırdık. Belediye olarak gönderdiğimiz mektuplarda onları kullanarak, kentin tanıtımına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, PTT Şanlıurfa Başmüdürü İsmail Çizikçi ve PTT çalışanları katıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunulması amacıyla açılan sergi, 3 Mart'a kadar gezilebilecek.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Sınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini iddia eden kız o anları anlattıSınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini iddia eden kız o anları anlattı
Beyin kanaması sonucu ölen polis memuruna vedaBeyin kanaması sonucu ölen polis memuruna veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılışı göbeklitepe Pul sergi Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.