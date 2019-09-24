PTT'den tarihi lisenin 125. yılına özel pul

AFYONKARAHİSAR (AA) - PTT Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'nin en eski liseleri arasında yer alan Afyon Lisesinin kuruluşunun 125. yılı dolayısıyla 3 bin posta pulu basıldı.

Afyon Lisesi Müdürü Turgay Bingül, okul binasında düzenlenen tanıtım toplantısında, lisenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu çerçevede PTT Genel Müdürlüğüne müracaat ettiklerini belirten Bingül, "Bizleri kırmadılar, Afyonkarahisar'ın kültürüne ve tanıtımına katkı sağlayacaklarını söylediler. Afyon Lisesinin geleceği adına 125. yılına özel posta pulu bastırdık." dedi.

- "3 bin adet bastırıldı"

PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Mehmet Örsdemir de Türkiye'de posta pulu tarihinin 1863 yılına kadar uzandığını vurguladı.

Posta pullarının koleksiyonerler için de büyük önem taşıdığına dikkati çeken Örsdemir, şunları kaydetti:

"Posta pulları, bir ülkenin kültürel, politik, turistik ve ekonomik tanıtımını yapar. Bayrak gibi, toprak gibi bağımsızlık sembolüdür. 125 yıllık tarihi geçmişi ile Afyon Lisesini ön plana çıkarabilmek adına pul çalışması yaptık. Bu kapsamda 3 bin adet pul basıldı. Koleksiyoner olan Afyon Lisesi mezunlarının da ellerinde bulundurmasında fayda görüyorum."

Konuşmaların ardından, tarihi lisenin kuruluş yıl dönümüne özel bastırılan pullar okul idaresine teslim edildi.

