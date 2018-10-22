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PTT'den, 'Troya Yılı'na özel 'Troya Müzesi' temalı Pul

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, '2018 Troya Yılı' tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde, 'Troya Müzesi' temalı pullar basıldı.

PTT'den, 'Troya Yılı'na özel 'Troya Müzesi' temalı Pul

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, '2018 Troya Yılı' tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde, 'Troya Müzesi' temalı pullar basıldı.
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen '2018 Troya Yılı' çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde, Troya Yılı ve Troya Müzesi'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, 'Troya Müzesi' temalı pulların basımı gerçekleştirildi. 1 lira, 2 lira, 4 lira ve 6.5 liralık olmak üzere 4 farklı değerde ilk etap da 10 bin adet 'Troya Müzesi' temalı pullar basıldı. Basılan bu pulların, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından postaya verilecek gönderilerin yanı sıra tanıtım amacıyla da kullanılacağı belirtildi.
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TROYA YILINA DESTEK VERİYOR
'Troya Müzesi' temalı pulların basımının tanıtımı için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenlendi. Pulların tanıtımı İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Çanakkale PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk tarafından yapıldı.
PTT Genel Müdürlüğü'nün 2018 Troya Yılı'na verdiği desteği anlatan Çanakkale PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk, "2018 Troya Yılı kapsamında yeni bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda da Çanakkale'ye özel, özgün Troya Müzesini pul haline getirdik. Bugün bu pulları Sayın Müdürümüz Kemal Dokuz'a takdim ediyoruz. Troya Müzesi temalı pulların Çanakkale ve Troya Yılı'na katkı sağlayacağını ve çok beğenileceğine inanıyorum" dedi.
MÜZENİN TANITIMINA KATKIDA BULANACAK
Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise "Çanakkale PTT Baş Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz arasında 2018 Troya Yılı kapsamında gerçekleştirilen işbirliği neticesinde, 2018 Troya Yılı'nın ve yapımı tamamlanan Troya Müzemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Troya Müzesi temalı pulun basımı gerçekleştirildi. 4 farklı değerde 1 lira, 2 lira, 4 lira ve 6.5 liralık olmak üzere pullar bastırıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz tarafından postaya verilecek gönderilerde ve tanıtım amacıyla bu pullarımız kullanılacak. İlk etapta 4 farklı değerde 10 bin tane pul bastırdık. Devamı da gelecek. 2018 Troya Yılı'nın ilimize ve ülke turizmine büyük katma değer sağlaması ümidiyle hem pullarımızın, hem Troya Yılı'mızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PTT'den, 'Troya Yılı'na özel 'Troya Müzesi' temalı PulPTT'den, 'Troya Yılı'na özel 'Troya Müzesi' temalı PulPTT'den, 'Troya Yılı'na özel 'Troya Müzesi' temalı PulPTT'den, 'Troya Yılı'na özel 'Troya Müzesi' temalı Pul

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