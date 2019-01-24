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PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

KONYA'da  PTT'nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.  Olay, bugün saat 09.10'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi.  Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK /KONYA, (DHA)- KONYA'da PTT'nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 09.10'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi.
Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralıPTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

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