PTT’ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen PTT’ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen PTT’ye ait zırhlı nakil aracını Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurdu. Risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasından geçirilen araçta yapılan aramada 90 adet kaçak cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına el konulurken 3 kamu görevlisi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

