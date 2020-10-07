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PTT’ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen PTT’ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen PTT’ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen PTT’ye ait zırhlı nakil aracını Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurdu. Risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasından geçirilen araçta yapılan aramada 90 adet kaçak cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına el konulurken 3 kamu görevlisi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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