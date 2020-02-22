PUBG Avustralya için yardım kampanyası başlattı

PlayerUnknown’s Battlegrounds, günümüzün en popüler oyunlarından birisi olarak kabul ediliyor. Son kişi olmaya çalışılan bu oyun, 2017 yılından günümüze kadar pek çok önemli değişim yaşadı. Görünen o ki kuruluş, farkındalık konusunda da büyük çaba harcıyor.

PUBG, tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi gerçek parayla satın alınabilen bazı oyun içi materyaller veriyor. Oyun içerisinde, çeşitli giysiler ve silah kaplamaları alabildiğiniz bu sistem, kar amacı gütmeyen bir kampanya için kullanılacak.

Avustralya, Eylül ayında dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesini yaşamıştı. Buradaki yüksek sıcaklıktan kaynaklı olarak çıkan yangınlar, iklimsel koşullar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Avustralya kıtası, uzun bir süre yandı. Yaklaşık olarak 1 milyardan fazla hayvan, çıkan orman yangınları nedeniyle hayatını kaybetti.

Oyunun Avustralya için başlattığı yardım kampanyasına bugün itibarıyla PC üzerinden erişim imkanı bulunuyor. PUBG’yi oyun konsolu üzerinden oynuyorsanız, kampanyaya 27 Şubat itibarıyla destek sunabilirsiniz. Sizce PUBG, yaptığı bu yardımlarla avustralya’ya destek olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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