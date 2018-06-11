PUBG'den kış haritası!

ABD'nin Los Angles şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük oyun fuarı olarak kabul edilen E3'te gerçekleştirelen Microsoft Xbox basın toplantısında PlayerUnknown's Battlegrounds bu yılın sonunda dördüncü bir haritanın yer alacağı konuşuldu. Konuyla ilgili PUBG resmi sosyal medya hesaplarından bir kısa görsel paylaşıldı. Sadece kar yağışlı ve rüzgarlı bir havada, karlı bir arazide yürüyen bir oyuncunun görüntüleri heyecan uyandırdı.
Coming Winter 2018... pic.twitter.com/BsaLBLE9u3— PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBG) June 10, 2018
Kış haritasının yanı sıra PUBG severlerin heyecanla beklediği ve uzun bir zamandır Sanhok test aşamasında olan Sanhok'ta 22 Haziran'da PC'de yayınlanıyor. Kış haritasının da oyuna dahil olmasıyla birlikte bu oyunun 4. haritası olacak.
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