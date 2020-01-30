PUBG Global Series 2020 Elemeleri ve detayları açıklandı

Dünyanın dört bir yanından gelen PUBG ekipleri, rekabetçi Battle Royale serisinin nabzını tutmak için yarışacak. Dört PUBG espor etkinliğinin ilki PGS: Berlin, 31 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında Messe Berlin‘de düzenlenecek. 10-12 Nisan tarihlerinde Büyük Finaller sona ermeden önce PGS: Berlin’in Grup Sahnesi 31 Mart – 3 Nisan’da, ardından Eleme Aşaması ise 4 – 5 Nisan’da gerçekleşecek.

Üç PGS etkinliğinin her birinde toplam 32 takım mücadele edecek. En son küresel yarışmanın ilk dört takımı direkt olarak bir sonraki etkinliğe katılmaya hak kazanacak. Kalan 28 slot, Kore, Çin, Japonya, Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik dahil olmak üzere altı bölgeden birinde bölgesel elemelere katılan takımlar tarafından doldurulacak.

Her PGS etkinliği üç aşamadan oluşacak; Grup Aşaması, Eleme Aşaması ve Büyük Finaller. Etkinlik toplam dokuz gün sürecek. Grup Aşamasındaki 32 takımdan ilk 12 takım (her gruptan altı) Büyük Finallere yükselecek. Eleme Aşaması, dört takımın daha Grand Finals trenini yakalaması için son fırsat olacak.