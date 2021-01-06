Pubg hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Her geçen gün oyuncu kitlesini arttırmaya devam eden PUBG, pek çok farklı platform ve cihaz üzerinden kullanıcılarına hizmet veriyor. Ancak başlangıçta rakipsiz olsa da artık PUBG'nin her cihazda farklı rakipleri olduğunu da söylemek mümkün. Bu nedenle kimi oyunseverlerin PUBG oynamak yerine diğer benzer oyunlarda vakit geçirmeye başladığı da gerçek. Gerek bu nedenle, gerekse de farklı sebeplerle PUBG hesabınızı kapatmak istiyorsanız yazımızın devamını inceleyerek PUBG hesap silme işleminin nasıl yapılabileceğine dair detaylara erişebilirsiniz.

PUBG Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

PUBG adlı oyunun tam sürümünü bilgisayarlarınızda oynayabilmek için Steam üzerinden temin etmiş olmanız gerekir. Buna bağlı olarak, Steam üzerinden alınmış PUBG oyunlarında hesabınızı silebilmeniz mümkün değildir. Çünkü oyun içerisindeki hesabınız, Steam hesabınızla bağlantı kurarak oluşturulur. Ancak doğrudan doğruya Steam hesabınızı sildiğiniz takdirde PUBG içerisindeki hesabınız da silinecektir. Steam hesabınızı silmek içinse Steam Müşteri Merkezi ile iletişime geçmeniz gerekir. Fakat Steam hesabınızı silmek, Steam üzerinde bulunan diğer verilerinizin silinmesine sebep olacaktır. Buna Steam içerisindeki oyun kütüphaneniz, Steam cüzdanınızda bulunan sanal para ve buna benzer her türlü veri dahildir.