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Pubg hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

06.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Pubg hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Son yılların en popüler oyunlarından biri olan PUBG, pek çok insanın oldukça vakit geçirdiği yapımlardan biridir. Başlangıçta bilgisayarlar için yayınlanmış olan oyuna yalnızca Steam üzerinden erişim sağlanabilirken artık Playstation, Xbox ve hatta mobil cihazlar için Google Play ya da AppStore üzerinden ulaşılabilir. Peki tüm bu farklı platformlarda PUBG hesap silme nasıl yapılır?

Her geçen gün oyuncu kitlesini arttırmaya devam eden PUBG, pek çok farklı platform ve cihaz üzerinden kullanıcılarına hizmet veriyor. Ancak başlangıçta rakipsiz olsa da artık PUBG'nin her cihazda farklı rakipleri olduğunu da söylemek mümkün. Bu nedenle kimi oyunseverlerin PUBG oynamak yerine diğer benzer oyunlarda vakit geçirmeye başladığı da gerçek. Gerek bu nedenle, gerekse de farklı sebeplerle PUBG hesabınızı kapatmak istiyorsanız yazımızın devamını inceleyerek PUBG hesap silme işleminin nasıl yapılabileceğine dair detaylara erişebilirsiniz.

PUBG Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

PUBG adlı oyunun tam sürümünü bilgisayarlarınızda oynayabilmek için Steam üzerinden temin etmiş olmanız gerekir. Buna bağlı olarak, Steam üzerinden alınmış PUBG oyunlarında hesabınızı silebilmeniz mümkün değildir. Çünkü oyun içerisindeki hesabınız, Steam hesabınızla bağlantı kurarak oluşturulur. Ancak doğrudan doğruya Steam hesabınızı sildiğiniz takdirde PUBG içerisindeki hesabınız da silinecektir. Steam hesabınızı silmek içinse Steam Müşteri Merkezi ile iletişime geçmeniz gerekir. Fakat Steam hesabınızı silmek, Steam üzerinde bulunan diğer verilerinizin silinmesine sebep olacaktır. Buna Steam içerisindeki oyun kütüphaneniz, Steam cüzdanınızda bulunan sanal para ve buna benzer her türlü veri dahildir.

PUBG Lite Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

PUBG'nin bilgisayarlar için ikinci bir versiyonu daha vardır. PUBG Lite ismi verilen bu versiyonda internet sitesi üzerinden hesap açılarak oyuna girilebilir. Dolayısıyla PUBG Lite'ın Steam hesabınızla bir ilişkisi yoktur. Oyunun yapımcıları PUBG Lite için açılan bu hesapları global hesap olarak isimlendirmiştir. Eğer PUBG Global hesabınızı silmek istiyorsanız bu işlemi son derece basit bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. PUBG hesap silme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

  • PUBG global hesabınızı silmek için PUBG hesabınıza internet tarayıcınız üzerinden giriş yapın. Giriş ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Ayarlar" ibaresine tıklayın. Buradan da "Kişisel Bilgiler" kısmına erişim sağlayın.
  • Kişisel bilgiler sekmesi içerisinde "Hesabı Sil"e tıklayın ve ardından "Kaydet" deyin.

Görsel 2

  • Bu noktadan sonra internet sitesi, işleminizi güvenli bir biçimde yapabilmeniz için hesabınızı onaylamak isteyecektir. Bu doğrultuda hesap şifrenizi tekrar girmeniz gerekebilir. Hesap şifrenizi girdikten sonra PUBG hesabınız silinecek ve erişiminize kapatılacaktır.
  • Yapımcının belirttiğine göre silinen bir hesabı geri almak mümkün değildir. Bu işlemin ardından hesabınızda bulunan bütün eşyalar ve veriler de silinecektir.

PUBG Mobile Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

PUBG Mobile içerisinde hesap silebilmek için bir sekme ya da yönlendirme mevcut değildir. Ancak çeşitli yollar kullanarak hesabınızı silebilmeniz mümkündür. Öncelikle, PUBG Mobile uygulamasını mobil cihazınızdan siler ve uygulamanın diğer uygulamalara erişim sağlaması için verdiğiniz izinleri kaldırırsanız hesabınız kısa bir süre içerisinde silinecektir. Örneğin, PUBG Mobile'a giriş yaparken Twitter ya da Google gibi farklı uygulamalardaki hesaplarınızı kullanarak yeni hesap açtıysanız bu erişim iznini kaldırmanız gerekir. Buna ek olarak PUBG Mobile Destek ile iletişime geçerek de hesabınızı silebilirsiniz. Nitekim bu ikinci yolla 7 gün içerisinde hesabınız kesin olarak silinecek ve erişime kapatılacaktır. PUBG Mobile Destek'e erişim sağlamak için ise şu adımları takip edebilirsiniz:

  • Uygulamanın arayüzünü kullanarak Ayarlar sekmesine gidin.
  • Ayarlar sekmesinde "Çıkış Yap" seçeneğinin yanında bulunan "Destek" ibaresine dokunun.
  • Önünüze gelen ekranda sağ üst köşede bulunan sohbet baloncuğuna tıklayın.
  • Bu baloncuğa yazarak çevrim içi müşteri temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz.
  • Ancak şunu belirtmek gerekir ki PUBG Mobile Destek henüz Türkçe dilini desteklemiyor. Dolayısıyla buradan iletişim kurarken İngilizce yazmanız faydalı olacaktır. Hesabınızın silinmesi için "Can you delete my account?" gibi bir ifade kullanmanız yeterlidir. Bu kısa işlemden sonra 7 iş günü içerisinde PUBG Mobile hesabınız silinecektir.
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