Pubg hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Her geçen gün oyuncu kitlesini arttırmaya devam eden PUBG, pek çok farklı platform ve cihaz üzerinden kullanıcılarına hizmet veriyor. Ancak başlangıçta rakipsiz olsa da artık PUBG'nin her cihazda farklı rakipleri olduğunu da söylemek mümkün. Bu nedenle kimi oyunseverlerin PUBG oynamak yerine diğer benzer oyunlarda vakit geçirmeye başladığı da gerçek. Gerek bu nedenle, gerekse de farklı sebeplerle PUBG hesabınızı kapatmak istiyorsanız yazımızın devamını inceleyerek PUBG hesap silme işleminin nasıl yapılabileceğine dair detaylara erişebilirsiniz.
PUBG adlı oyunun tam sürümünü bilgisayarlarınızda oynayabilmek için Steam üzerinden temin etmiş olmanız gerekir. Buna bağlı olarak, Steam üzerinden alınmış PUBG oyunlarında hesabınızı silebilmeniz mümkün değildir. Çünkü oyun içerisindeki hesabınız, Steam hesabınızla bağlantı kurarak oluşturulur. Ancak doğrudan doğruya Steam hesabınızı sildiğiniz takdirde PUBG içerisindeki hesabınız da silinecektir. Steam hesabınızı silmek içinse Steam Müşteri Merkezi ile iletişime geçmeniz gerekir. Fakat Steam hesabınızı silmek, Steam üzerinde bulunan diğer verilerinizin silinmesine sebep olacaktır. Buna Steam içerisindeki oyun kütüphaneniz, Steam cüzdanınızda bulunan sanal para ve buna benzer her türlü veri dahildir.
PUBG'nin bilgisayarlar için ikinci bir versiyonu daha vardır. PUBG Lite ismi verilen bu versiyonda internet sitesi üzerinden hesap açılarak oyuna girilebilir. Dolayısıyla PUBG Lite'ın Steam hesabınızla bir ilişkisi yoktur. Oyunun yapımcıları PUBG Lite için açılan bu hesapları global hesap olarak isimlendirmiştir. Eğer PUBG Global hesabınızı silmek istiyorsanız bu işlemi son derece basit bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. PUBG hesap silme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:
PUBG Mobile içerisinde hesap silebilmek için bir sekme ya da yönlendirme mevcut değildir. Ancak çeşitli yollar kullanarak hesabınızı silebilmeniz mümkündür. Öncelikle, PUBG Mobile uygulamasını mobil cihazınızdan siler ve uygulamanın diğer uygulamalara erişim sağlaması için verdiğiniz izinleri kaldırırsanız hesabınız kısa bir süre içerisinde silinecektir. Örneğin, PUBG Mobile'a giriş yaparken Twitter ya da Google gibi farklı uygulamalardaki hesaplarınızı kullanarak yeni hesap açtıysanız bu erişim iznini kaldırmanız gerekir. Buna ek olarak PUBG Mobile Destek ile iletişime geçerek de hesabınızı silebilirsiniz. Nitekim bu ikinci yolla 7 gün içerisinde hesabınız kesin olarak silinecek ve erişime kapatılacaktır. PUBG Mobile Destek'e erişim sağlamak için ise şu adımları takip edebilirsiniz:
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