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PUBG hesap silme işlemi nedir? PUBG hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, PUBG hesap silme Google hesabı üzerinden yapılır mı?

03.08.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PUBG oyununa Facebook veya Google hesabı üzerinden giriş yapmak mümkündür. Buna ek olarak oyuna misafir yani guest seçeneğiyle giriş yapan oyuncular da vardır. Dolayısıyla bir PUBG hesabının nasıl silindiği açıklanırken Google, Facebook veya misafir profili üzerine detaylı bilgiler sunulmalıdır. PUBG oyununa giriş yapma yöntemine göre hesap silme işleminin nasıl ilerlediğini öğrenen kişiler ise bu işlemi kolaylıkla tamamlayabilir. PUBG hesap silme Google hesabı üzerinden yapılır mı?

PUBG hesap silme işlemi nedir? PUBG hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, PUBG hesap silme Google hesabı üzerinden yapılır mı?

Çok sayıda kullanıcısı mevcut olan PUBG, ilk defa 2017 senesinde oyunculara sunulan bir video oyunudur. Facebook veya Google üzerinden kayıt oluşturulabilen bu oyuna misafir olarak giriş yapmak da mümkündür. Bu nedenle söz edilen oyunda profili olan kişilerin PUBG hesap silme Game Center, Facebook ve Google gibi konu başlıklarını araştırdığı söylenebilir. Bir PUBG hesabının silinmesi için 2-3 dakika ayrılması yeterlidir. Ancak bu işlemin eksiksiz olarak tamamlanması amacıyla PUBG hesap silme adımlarının öğrenilmesinde yarar vardır.

PUBG hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Çok oyunculu bir video oyunu olan PUBG pek çok kullanıcıya sahiptir. Krafton Games Union tarafından geliştirildiği bilinen bu oyuna farklı seçeneklerle kaydolmak mümkündür. Söz edilen bu seçenekler arasında misafir olarak giriş yapma, Google veya Facebook hesabıyla kaydolma yer alır. Bu oyundaki profilini kapatmak isteyen kişilerin ise PUBG hesabı kalıcı olarak silme işleminin adımlarını araştırdığı görülür. Dolayısıyla bu oyundaki hesabın nasıl silindiği açıklanırken Google ya da Facebook üzerinden veya misafir olarak kaydolma seçeneklerine göre ayrı açıklamalar yapılmalıdır. Bu bağlamda ilk olarak telefondan PUBG guest hesap silme işleminin aşamaları aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Cihazdan PUBG Mobile uygulamasına giriş yapılarak ayarlar sekmesine erişilir.
  • Ayarlar sekmesinde yer alan genel başlığına tıklanmalıdır.
  • Erişim sağlanan sekmenin sol alt kısmında çıkış yap seçeneğinin bulunduğu görülür.
  • Çıkış yap seçeneğine tıklanmasıyla birlikte PUBG guest yani misafir hesabı silinmiş olacaktır.
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PUBG Mobile Facebook hesabı nasıl kapatılır?

İlk defa 2017 yılında piyasaya sürülen PUBG oyununa Facebook hesabı üzerinden kaydolan pek çok kullanıcı vardır. Bu seçeneği tercih ederek PUBG hesabı oluşturan kişiler tarafından merak edilen konular arasında ise oyuncu profilinin nasıl silinebildiği yer alır. Söz edilen çok oyunculu video oyununa farklı seçeneklerle kaydolmak mümkün iken Facebook üzerinden oluşturulan PUBG hesabı kolaylıkla silinebilir. Bu işlemin eksiksiz olarak tamamlanabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar ise aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Öncelikle telefondan veya farklı bir cihazdan Facebook uygulamasına erişilmelidir.
  • Facebook uygulamasından ayarlar sekmesine geçiş yapılarak uygulamalar ve web siteleri başlığına tıklanır.
  • Erişim sağlanan sekmede yer alan PUBG Mobile simgesinin yanında bulunan onay kutusuna tıklanması gerekir.
  • Daha sonra şimdi kaldır seçeneğine tıklanarak Facebook profilinin PUBG hesabıyla olan bağlantısı kesilebilir.

PUBG hesap silme Google hesabı üzerinden yapılır mı?

PUBG oyununda hesap oluşturma seçeneklerinden birinin Google bağlantısı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Google hesabı üzerinden bu oyuna kaydolmak ve oyuncu profili oluşturmak mümkündür. "PUBG Mobile nasıl silinir?" diyenlere Google hesabına göre yanıt verileceği zaman ise belli başlı adımların sıralanması gerekir. Google ile bağlantılı olan PUBG hesabını silme işlemi şu şekildedir:

  • Cihaz üzerinden Google Play Oyunlar uygulamasına geçiş yapılarak üst kısımda yer alan diğer seçeneğine tıklanır.
  • Diğer sekmesinde mevcut olan ayarlar başlığına tıklanması gerekir.
  • Ayarlara geçiş yapıldığı zaman PUBG oyununun profiline rastlanacaktır.
  • PUBG oyunuyla bağlantılı olan hesabın üstüne tıklanarak sil seçeneği kullanılır.
  • Bu sayede Google hesabıyla bağlantılı olan PUBG oyuncu hesabı silinmiş olacaktır.
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PUBG Mobile nasıl sıfırlanır?

PUBG oyunundaki ayarlarını ilk haline geri getirmek isteyen kişiler bu uygulamanın nasıl sıfırlandığı konusunda bilgi edinmeye çalışır. Kullanıcıların PUBG Mobile ayarları sıfırlama işlemini tamamlamaları için ayarlar sekmesine giriş yapmaları gerekir. Bu sekmeye giriş yapıldıktan sonra ise hesaptan çıkış yapılması beklenir. Oturumu kapat seçeneğine tıklanarak PUBG Mobile hesabından çıkış yapılmasıyla birlikte oyunun ana sayfasında yer alan repair yazısı kullanılır. Bu yazıya tıklandığı zaman ekrana gelen seçeneklerin yan kısımlarındaki işaretler kaldırılarak varsayılan ayarları geri yükle seçeneğine basılır. Daha sonra tamam seçeneğine tıklanarak varsayılan ayarların geri yüklenmesi sağlanır.

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