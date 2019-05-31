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6 saat oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü

BBC BBC
31.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuk "PUBG" diye bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

6 saat oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü

Ailesinin verdiği bilgiye göre Furkan Kureyşi adlı çocuk Neemuch kasabasındaki evinde öğle yemeğinden sonra, cep telefonunda PUBG oynamaya başladı.

Baba Harun Reşid Kureyşi, "Furkan öğle yemeğinden hemen sonra oyunu oynamaya başladı ve 6 saat devam etti. Çöküp kalmadan önce çok sinirlenmişti ve diğer oyunculara bağırıyordu" dedi.

28 Mayıs'ta yaşanan Furkan'ın kızkardeşi Fiza Kureyşi de "Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden 'Patlatın! Patlatın!' diye bağırdı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı, ağlamaya başladı ve 'Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim dedi' diye konuştu.

Furkan evde çöküp kalmasından sonra hemen hastaneye götürüldü ancak hastaneye henüz varmadan hayatını kaybetti.

'ADRENALİN ARTIŞI KALP KRİZİNİ TETİKLEMİŞ OLABİLİR'

Furkan Kureyşi'yi muayene eden Kardiyolog Dr. Aşok Jain, "Hastaneye geldiğinde nabız yoktu. Elektrik şoku ve enjeksiyonlarla geri getirmeye çalıştık ama başaramadık. Oyunun heyacanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum" dedi.

Furkan'ın ağabeyi de, kardeşinin oyuna bağımlı olduğunu, sık sık sık günde 18 saat PUBG oynadığını anlattı ve kardeşinin ölümünden sonra oyunu telefonundan sildiğini söyledi.

Hindistan'da daha önce 45 gün boyunca sürekli PUBG oynayan 20 yaşındaki bir genç de, şiddetli boyun ağrıları çektiğini söylemesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Maharashtra eyaletinde de iki genç ise tren raylarının kenarında PUBG oynarlerken, tren çarpması sonucu ölmüşlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG Hindistan india kalp krizi adrenalin

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