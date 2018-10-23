PUBG için gece modu geliyor!

Türkiye ve Dünyada büyük satış rakamlarına ulaşan PUBG'ye yeni güncelleme ile birlikte gece modu gelecek. Yapılacak 0.9.0 güncellemesi sonucunda oyunda bulunan teknik sıkıntılar da ortadan kalkacak.

Gece modu ile birlikte gece görüş gözlüğü gibi yeni ekipmanlar da karşımıza çıkacak ve güncellemede yeni silahlar ve yeni araçlar bulunacak. Bu yenilikler hem PC hem de mobil platformlarda yer alacak.

Bir süredir popülerliğinde düşüş görülen oyun yeni güncelleme ile birlikte eski günlerine geri dönmeyi hedefliyor.

