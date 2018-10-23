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PUBG için gece modu geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin büyük bir keyifle oynadığı PUBG ile ilgili gelişme gündem yaratacak. Son günlerin en çok konuşulan oyunlarından biri olan PUBG artık gece moduna geçiyor. İşte popüler oyunun son hali...

PUBG için gece modu geliyor!

Türkiye ve Dünyada büyük satış rakamlarına ulaşan PUBG'ye yeni güncelleme ile birlikte gece modu gelecek. Yapılacak 0.9.0 güncellemesi sonucunda oyunda bulunan teknik sıkıntılar da ortadan kalkacak.

Gece modu ile birlikte gece görüş gözlüğü gibi yeni ekipmanlar da karşımıza çıkacak ve güncellemede yeni silahlar ve yeni araçlar bulunacak. Bu yenilikler hem PC hem de mobil platformlarda yer alacak.

pubg

Bir süredir popülerliğinde düşüş görülen oyun yeni güncelleme ile birlikte eski günlerine geri dönmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG teknoloji gece modu

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