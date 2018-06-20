PUBG indirime girdi!

2017’nin başlarında çıkış yapan Battle Royale türündeki PlayerUnknon’s Battlegrounds, çıktığı günden beri ortalığı kasıp kavurdu diyebiliriz. Uzun bir süre Steam'de en çok oynanan oyun olan PUBG anlık en çok oynanan oyun rekorunu da kırmıştı. Sonrasında Battle Royale dünyasına katılan Fortnite ise PUBG'nin popüleritesinden önemli bir pay almıştı. Bu gelişmelerin ardından PUBG Steam'de indirime gitme kararı aldı.
21 Haziran Steam yaz indirimlerinden önce fiyatı 69 TL'de 46,23 TL'ye indi. Şu an %33 indirimli olan oyunu 5 Temmuz 2018'e kadar satın alabilirsiniz.
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