PUBG kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Bu seneye damga vuran yapımlardan biri olan PlayersUnknown’s Battlegrounds, Xbox Store’da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Hatırlanacağı üzere yapım ilk olarak PC için yayınlanmıştı. Battle Royale tarzında bir oyun olan PUBG, PC oyuncularının büyük ilgisiyle karşılaşınca, Xbox One ve mobil platformlar için de kullanıma sunulmuştu.

Genel olarak Battle Royale tarzındaki oyunlar ücretsiz olarak sunulmakta. Fakat PlayersUnknown’s Battlegrounds, gerek PC’de, gerekse de Xbox One’da parayla satılıyordu. Yani oyun için envanterler haricinde, oyunu oynamak için de parayla satın almanız gerekiyordu.

Microsoft sürpriz bir kararla 118.75TL’den sattığı PlayersUnknown’s Battlegrounds’ı kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Dilerseniz oyunu buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Elbette şunu da hatırlatmak isteriz. PlayersUnknown’s Battlegrounds online tabanlı bir oyun. Yani bu oyunu Xbox One’da oynamak için Xbox Live Gold üyeliğinizin de bulunması gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa, aylık ya da yıllık olarak üyelik satın alabiliyorsunuz. Hali hazırda 12 aylık üyelik için 260TL ödemek yeterli oluyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. PUBG hala PlayStation 4 için yayınlanmış değil. Eğer siz de bir Xbox One kullanıcısıysanız, ücretsiz PlayersUnknown’s Battlegrounds fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Oynamasınız bile sonradan oynayabilmek için oyunu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

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