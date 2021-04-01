PUBG Lite kapanıyor!

PUBG dünyanın en popüler oyunları arasında yer almaya devam ediyor. Oyunun farklı sürümleri de mevcut. Örneğin; PUBG Mobile, iOS veya Android pek çok akıllı telefona indirilebiliyorken, PUBG Lite düşük donanım özelliklerine sahip cihazlara indirilebiliyor. Böylece oyuncular, donanım sorunları yaşamadan PUBG evrenine girebiliyor ve 'çorba parasını çıkartabiliyor'. Fakat yapılan resmi açıklamaya göre PUBG Lite için yolun sonu çok yakın.

PUBG LITE OYUNCULARA VEDA EDİYOR

PUBG Lite'ın resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, PUBG Lite hizmeti 29 Nisan'da (UTC) sonlandırılacak. Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz.

29 Mayıs 2021'de (UTC) ise PUBG Lite için artık oyuncu desteği sunulmayacak. Böylece PUBG Lite defteri kapanacak. Ancak bu da Volkswagen isim değişikliği kararı gibi bir 1 Nisan şakası olabilir mi? Bekleyip göreceğiz.

