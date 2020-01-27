PUBG Lite sistem gereksinimleri açıklandı

İlk olarak Tayland’da başlayan PUBG Lite testlerinin yeni durağı Türkiye oldu. Mayıs sonunda resmi olarak indirime sunulacak olan PUBG Lite’ın bugün de sistem gereksinimleri belli oldu. Düşük donanımlı PC’lerde çalışması için tasarlanan oyun vadettiği gibi gerçekten de çok fazla donanıma ihtiyaç duymuyor.

PUBG Lite’ı oynayabilmek için minimumda Intel HD Graphics 4000 ekran kartına ve 4 GB RAM’e sahip olmanız yeterli. Oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için ise; Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı ve 8 GB RAM fazlasıyla iş görecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oyunun sistem gereksinimleri ile sizleri baş başa bırakalım.

PUBG Lite sistem gereksinimleri



PUBG Lite Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000

HDD: 4GB

PUBG Lite önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

HDD: 4GB