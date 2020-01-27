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PUBG Lite sistem gereksinimleri açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Çok yakında Türkiye’de de kullanıma sunulacak olan oyunun sistem gereksinimleri bakalım neymiş?

PUBG Lite sistem gereksinimleri açıklandı

İlk olarak Tayland’da başlayan PUBG Lite testlerinin yeni durağı Türkiye oldu. Mayıs sonunda resmi olarak indirime sunulacak olan PUBG Lite’ın bugün de sistem gereksinimleri belli oldu. Düşük donanımlı PC’lerde çalışması için tasarlanan oyun vadettiği gibi gerçekten de çok fazla donanıma ihtiyaç duymuyor.

PUBG Lite’ı oynayabilmek için minimumda Intel HD Graphics 4000 ekran kartına ve 4 GB RAM’e sahip olmanız yeterli. Oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için ise; Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı ve 8 GB RAM fazlasıyla iş görecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oyunun sistem gereksinimleri ile sizleri baş başa bırakalım.

PUBG Lite sistem gereksinimleri

PUBG Lite Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB

PUBG Lite önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
HDD: 4GB

Son olarak oyunu düzgün bir şekilde çalıştırabilmek için Microsoft Visual C++, .NET Framework 4.5.2 ve DirectX 11’in Windows’ta yüklü olması gerektiğini belirtelim. Son güncellemeler ile Lite sürüm ana oyun deneyimi sunmaya başlaması ile oyunculardan büyük beğeni topluyor.

Geliştirici ekip Lite sürüm için çalışmalarının devam ettiğini önümüzdeki yıl oyuna yeni silah, kıyafet ve haritaların ekleneceğini belirtiyor. Düşük donanımlı PC’ler de hem de ücretsiz olarak deneyim sunan oyunun oldukça fazla popülaritesi olduğu aşikar.
PUBG Corp. da bu popülariteyi Fortnite ve Apex Legends gibi ücretsiz Battle Royale türündeki oyunlara kaptırmak
istemeyecektir. Bakalım önümüzdeki günlerde oyuna yeni hangi yeni özellikler eklenecek?

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