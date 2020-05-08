PUBG Mobile 0.18.0 ile gelen yenilikler

Güncelleme ile ayrıca oyuna P90 adı verilen yeni silah da ekleniyor. Tencent Games‘in yenilikleri bu kadarla da sınırlı değil. Oyuncuların keyifli dakikalar geçirmesi için oyuna Bluehole Modu ve Orman Macerası adında yeni iki modun ekleneceğinin de müjdesi veriliyor. Bu modlar muhtemelen önümüzdeki ay OTA üzerinden sunulacak güncelleme ile oynanabilir olacak.
iOS ve Android için eşzamanlı olarak yayınlanan güncellemeyi yükleyerek komple yenilenen Miramar haritasını keşfedebilirsiniz. Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce bu güncelleme ile hile koruma sisteminin de oyuna eklendiğini belirtelim. Artık Android kullanıcıları hile yapıp iOS kullanıcılarının tadını kaçıramayacak.
1. Miramar Güncellemeleri
– Haritanın kuzey kısmına eklenen Vaha ve kuzeybatı kısmına eklenen Harabeler keşfedilmeyi bekliyor. Daha fazla yerleşim alanı ve yollar eklendi, ayrıca kaynaklar da artırıldı. İniş noktanı ve savaş alanını seçerken akıllı davran.
– Tüm haritayı uçtan uca kateden ve hız tutkunları için mükemmel bir yarış pisti eklendi.
– Yeni Miramar Aracı: Altın Mirado. Tüm haritada sadece 1 tane bulunur. Gösterişten tasarruf olmaz, çölde bile olsa!
– Yeni Miramar Otomatı: Haritanın her yerinde bulunabilecek Otomatlardan Enerji İçecekleri ve Ağrı Kesiciler al. Şansın yaver giderse bir seferde 8 tane bile alabilirsin!
– Win94 özel 2.7x Dürbünü ile birlikte sadece Miramar’da.
2. Kum Fırtınası Geliyor
Miramar’da bazı bölgeler ve Ana Menü bu hiddetli Kum Fırtınasından payına düşeni alıyor.
3. Miramar Ana Menü Teması
Miramar Lobisi ve tema müziği için güncelle ve ana haritayı indir.
4. Miramar Başarımları
Yeni Miramar haritasında oyna ve başarımları edinmek için hedeflere ulaş.
5. Miramar Etkinlikleri
Mükemmel ödüller için yeni etkinlikleri tamamla!
1. Bluehole Modu (yakında)
– Evo alanına Bluehole Modu eklendi: Erangel’de artık 2 farklı bölge var, dış bölge ve iç bölge. İç bölge, bir sonraki oyun alanını gösteren yeni bir özellik. Dış bölge kaybolmadan önce bu iç bölgeye giren oyuncular sağlık kaybeder. Dış bölge küçülerek yok olduğunda yeni bir iç bölge ortaya çıkar.
– Klasik Mod Erangel haritasında %50 daha fazla malzeme ortaya çıkar. Oyuncular takım arkadaşını 4 saniye içinde diriltebilir.
2. Orman Macerası (yakında)
Etkinlik süresince, Sanhok’ta bir maç bulurken rastgele bir ihtimalle Orman Macerası Moduna giriş yapılabilir.
– Totem: Kadim totemleri bul ve onlara tapınarak kutsama veya hediye kazan.
– Orman Yiyeceği: Ormanda meyveler ve diğer yabani bitkiler yetişir. Onları yiyerek gizemli etkiler kazanabilirsin.
– Sıcak Hava Balonu: Sıcak Hava Balonunu kontrol ederek savaş alanını keşfet.
Yeni Arena Silahı
Yeni Silah: P90
– Arenaya yakın menzilli çatışmalarda korkutucu gücüyle ünlü P90 eklendi.
– 9mm mermi ateşler ve varsayılan şarjör kapasitesi 50 mermiye kadar alabilir. Tekli, seri ve tam otomatik atış modları bulunur.
– P90, tüm Hafif Makineli Namlu ekleri, 1x-6x arası Dürbünler ve Silah Lazeriyle kullanılabilir.
Yepyeni İçerikler
1. Eğlence Parkı
Eğlence Parkı, 20 oyuncu kapasitesiyle yeni bir sosyal alan. Eğitim Sahasının çoğu temel özelliği burada bulunabilir ve oyuncuların gerçek zamanlı olarak etkileşime girmesine izin verir!
– Oyuncular diğer oyuncuların bilgilerini görebilir, onlarla sohbet edebilir, Emoji kullanarak etkileşime girebilir ve arkadaş olarak ekleyebilir.
– Oyuncular farklı oyuncularla takım kurarak çeşitli modlarda maç yapabilir.
– Arkadaşlarını Eğlence Parkına davet et, etkileşimin ve tavuk kızartmanın tadını çıkar.
– Düello: Oyuncular diğer oyuncularla 1’e 1 düello yapabilir.
– Av Oyunu: Yıl dönümü kutlamalarındaki Av Oyunu şimdi de Eğlence Parkında. Gel ve hünerlerini göster!
– Atış Poligonu: Nişancılık becerilerini sergilemek ve Eğlence Parkındaki diğer oyunculara meydan okumak için mükemmel bir yol. Ayrıca sonuçlarını sohbette paylaşabilirsin.
2. Silah Kaplamaları
– Oyuncular bu kişiselleştirilebilir kaplamaları aldıktan sonra silahlarının rengini, desenini amblemlerini değiştirebilir.
– Oyuncular silahlarını tamamen eşsiz bir esere dönüştürmek için özel Amblemler oluşturabilir.
– Silah Atölyesi malzemeleri çarktan elde edilir. Ayrıca bazı ögeler doğrudan satın alınabilir.
– Grafitiler Silah Atölyesi çıkartmalarıyla takas edilebilir ve silahlara kaplama olarak uygulanabilir.
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