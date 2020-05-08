PUBG Mobile 0.18.0 ile gelen yenilikler

Güncelleme ile ayrıca oyuna P90 adı verilen yeni silah da ekleniyor. Tencent Games‘in yenilikleri bu kadarla da sınırlı değil. Oyuncuların keyifli dakikalar geçirmesi için oyuna Bluehole Modu ve Orman Macerası adında yeni iki modun ekleneceğinin de müjdesi veriliyor. Bu modlar muhtemelen önümüzdeki ay OTA üzerinden sunulacak güncelleme ile oynanabilir olacak.

iOS ve Android için eşzamanlı olarak yayınlanan güncellemeyi yükleyerek komple yenilenen Miramar haritasını keşfedebilirsiniz. Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce bu güncelleme ile hile koruma sisteminin de oyuna eklendiğini belirtelim. Artık Android kullanıcıları hile yapıp iOS kullanıcılarının tadını kaçıramayacak.

KLASİK HARİTA GELİŞTİRMELERİ

1. Miramar Güncellemeleri

– Haritanın kuzey kısmına eklenen Vaha ve kuzeybatı kısmına eklenen Harabeler keşfedilmeyi bekliyor. Daha fazla yerleşim alanı ve yollar eklendi, ayrıca kaynaklar da artırıldı. İniş noktanı ve savaş alanını seçerken akıllı davran.

– Tüm haritayı uçtan uca kateden ve hız tutkunları için mükemmel bir yarış pisti eklendi.

– Yeni Miramar Aracı: Altın Mirado. Tüm haritada sadece 1 tane bulunur. Gösterişten tasarruf olmaz, çölde bile olsa!

– Yeni Miramar Otomatı: Haritanın her yerinde bulunabilecek Otomatlardan Enerji İçecekleri ve Ağrı Kesiciler al. Şansın yaver giderse bir seferde 8 tane bile alabilirsin!

– Win94 özel 2.7x Dürbünü ile birlikte sadece Miramar’da.

2. Kum Fırtınası Geliyor

Miramar’da bazı bölgeler ve Ana Menü bu hiddetli Kum Fırtınasından payına düşeni alıyor.

3. Miramar Ana Menü Teması

Miramar Lobisi ve tema müziği için güncelle ve ana haritayı indir.

4. Miramar Başarımları

Yeni Miramar haritasında oyna ve başarımları edinmek için hedeflere ulaş.

5. Miramar Etkinlikleri

Mükemmel ödüller için yeni etkinlikleri tamamla!