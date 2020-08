PUBG Mobile 2 milyondan fazla hilecinin sonunu getirdi!

PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Fortnite ile birlikte mobil tarafın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi. Ancak bazı PUBG Mobile oyuncuları, oyunda çok fazla hile ile karşılaştıklarından şikayetçi. Bu hileci hesaplar yüzünden PUBG Mobile oynamayı bırakanlar dahi var. Bu durum PUBG Mobile'ın geliştirici Tencent'in de canına tak etti. Tencent, geçtiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir temizlik operasyonu yaparak hilecilere dur dedi.

PUBG Mobile resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada 20 Ağustos ila 27 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 273 bin 152 hesabı ve 1 milyon 424 bin 854 cihazı engellediğini duyurdu. Üstelik hem hesaplar hem de cihazlar PUBG Mobile tarafından kalıcı olarak engellendi. İstatistiklere göre oyuncuların yüzde 33'ü X-Ray görüş hilesi kullandı, yüzde 27'si ise otomatik nişan hilesi ile oyunlara girdi.Yüzde 12'lik bir kesim ise hız hilesi kullanarak diğer oyuncuların oyununu deyim yerindeyse baltaladı.

