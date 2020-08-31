HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. PUBG Mobile 2 milyondan fazla hilecinin sonunu getirdi!

PUBG Mobile 2 milyondan fazla hilecinin sonunu getirdi!

OYUN HABERLERİ  | 31.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

PUBG Mobile hilecilere göz açtırmadı. PUBG Mobile Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 2 milyonu aşkın hesabın kapatıldığı açıklandı. Üstelik PUBG Mobile'daki bu hesapların geri dönmesi mümkün değil.

PUBG Mobile 2 milyondan fazla hilecinin sonunu getirdi!

PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Fortnite ile birlikte mobil tarafın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi. Ancak bazı PUBG Mobile oyuncuları, oyunda çok fazla hile ile karşılaştıklarından şikayetçi. Bu hileci hesaplar yüzünden PUBG Mobile oynamayı bırakanlar dahi var. Bu durum PUBG Mobile'ın geliştirici Tencent'in de canına tak etti. Tencent, geçtiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir temizlik operasyonu yaparak hilecilere dur dedi.

PUBG MOBİLE HİLECİLERİ TAMAMEN ENGELLENDİ

PUBG Mobile resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada 20 Ağustos ila 27 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 273 bin 152 hesabı ve 1 milyon 424 bin 854 cihazı engellediğini duyurdu. Üstelik hem hesaplar hem de cihazlar PUBG Mobile tarafından kalıcı olarak engellendi. İstatistiklere göre oyuncuların yüzde 33'ü X-Ray görüş hilesi kullandı, yüzde 27'si ise otomatik nişan hilesi ile oyunlara girdi.Yüzde 12'lik bir kesim ise hız hilesi kullanarak diğer oyuncuların oyununu deyim yerindeyse baltaladı.

OYUNA DEVAM ETMEK İÇİN CİHAZLARINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDALAR

Hesabı engellenen PUBG Mobile kullanıcıları, başka hesap açarak PUBG Mobile'a tekrar girebilir. Ancak cihaz engeli alanlar için aynı şey söz konusu değil. Bu kişilerin engeli aşabilmelerinin tek yolu cihazlarını değiştirmek. Hile yapmayıp oyunu herkes gibi kuralına göre oynasalardı, buna gerek kalmayabilirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
11 yıl önce çıktı, güncelleme alıyor!11 yıl önce çıktı, güncelleme alıyor!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
11 yıl önce çıktı, güncelleme alıyor!
11 yıl önce çıktı, güncelleme alıyor!
Eylül ayında 218 TL'lik iki dev yapım ücretsiz!
Eylül ayında 218 TL'lik iki dev yapım ücretsiz!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Toplam değerleri 400 TL'ydi, artık ücretsizler!
Toplam değerleri 400 TL'ydi, artık ücretsizler!
PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!
PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!
Diğer Haberler
Doom Eternal 1000 FPS barajını X-Kom sayesinde aştı
Doom Eternal 1000 FPS'ı aştı!
Ajan 47 geri döndü: Hitman Epic Games Store'da ücretsiz oldu!
İki dev yapım kısa süreliğine ücretsiz!
Bu bir mucize olmalı: Left 4 Dead 2 11 yıl sonra güncelleme alacak!
11 yıl önce çıktı, güncelleme alıyor!
Sony PlayStation Plus Eylül 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!
Eylül ayında 218 TL'lik iki dev yapım ücretsiz!
Trabzon sürprizi ile gelen Call of Duty: Black Ops Cold War resmen duyuruldu!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
İki dünya yıldızı yan yana: eFootball PES 2021'in kapak yıldızları açıklandı!
FIFA 21 rakibi, iki dünya yıldızını kapağına taşıdı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.