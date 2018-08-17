PUBG Mobile'dan büyük başarı!

En çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG, her alanda rekor kırmaya devam ediyor.
PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın mobil versiyonu PUBG Mobile, çıktığı günden bu güne kadar 100 milyondan fazla kez indirildi. Piyasaya çıkışının ardından büyük bir heyecan yaratan ve soluksuz savaş deneyimini mobile taşıyan PUBG Mobile, yaklaşık 4 aydır Android ve iOS platformlarında yer alıyor.
Oyunun her iki platformdaki toplam indirilme sayısı ise 100 milyonu aşmış durumda. Bu verilerin sadece tek bir platformu kapsamadığını belirtmeden geçmeyelim.
PUBG Mobile 100 milyondan fazla indirildi!
İşin ilginç yanı ise bu indirilme sayılarına Çin'in ve Kore'nin dahil edilmemiş oluşu. Yani 100 milyondan çok daha fazla indirilme sayısına sahip olan PUBG Mobile, son zamanlarda dünya genelinde en çok oynanan oyun olmayı başardı.
Rakibi Fortnite ise PUBG ile olan kıyasıya mücadelesine devam etmekte. Açıkçası yapıma gelen güncellemeler ile Fortnite, PUBG oyununa nazaran daha dikkat çekici olmayı başarıyor. PUBG Mobile'ın başarısı sadece indirilme sayısı ile de bitmiyor. Çin, Japonya ve Kore'deki oyuncular hariç olmak üzere oyunun günlük aktif kullanıcı sayısı 14 milyonun üzerinde olduğu açıklandı.
Kaynak: Teknolojioku
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