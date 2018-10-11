PUBG Mobile'dan moda markası ile işbirliği

Geçtiğimiz hafta, New York Times Meydanı’ndaki dijital ekranlarda görülen gizemli PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile reklamı, oyunun hayranlarını merakta bıraktı.

Pubg Mobile moda markası ile işbirliği yapıyor



Bu işbirliğiyle PUBG Mobile oyuncuları, oyun içi eşyalar arasına BAPE markalı giysi ve aksesuarlar da katılacak. Şirketin meşhur Shark Camo Zip-up kapüşonlu üstü ve BAPE tavasını da içeren güncelleme, PUBG Mobile’ın 0.8.5 sürümüyle gelecek. Oyuncular, BAPE markalı eşyaların yanı sıra, ‘Red Label’ kıyafetlerini kendine has müziği ve emote’larıyla kullanabilecek.

Bu yıl kuruluşunun 25. yılı olan BAPE, sokak giyiminde standart yaratan ve dünyaca tanınan bir giyim firmasıdır. BAPE’in renkli tasarımları ve dünyanın her yerinde tanınan kamuflaj motifleri bir neslin göz bebeği oldu. 20 milyonu aşan günlük aktif kullanıcı sayısı ve oyun içi kişiselleştirmede sunduğu sayısız fırsatla, PUBG Mobile ve BAPE, mükemmel bir takım oluşturuyor.

Kaynak: Teknolojioku

