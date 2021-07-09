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‘PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatası’ nasıl düzeltilir? PUBG ağır silah modu neden kapalı?

09.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan ‘’PUBG Mobile’da güncelleme gelmedi’’ hatası, gamerların sinirini bozdu. PUBG’de ağır silah modu da kapalı. Bazı Popüler oyun uygulamalarında olan PUBG Mobile’da büyük bir güncelleme daha geldi.

‘PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatası’ nasıl düzeltilir? PUBG ağır silah modu neden kapalı?

Güncellemelerin ardından ağır silah modunun kapalı olduğu görüldü. Telefonlarda ‘’PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatası’’ uyarısı ile karşı karşıya kalındı. Söz konusu PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatasının çözümü ile ilgili bilgiler ise internette trend oldu.

PUBG AĞIR SİLAH MODU NEDEN KAPALI?

Oyundaki 100 oyuncu ayakta kalan son takımın Chicken Dinner'ı kazanacağı bir lobi oluşturuyor. Moda giriş yapıldıktan sonra Erangel haritasına bırakılıyorsunuz. Ağır silah modunda da el roketatarlar, bombası fırlatıcıları ve düşmanları devirmek için kullanılan bir dizi ağır silahın kullanımını içeren bazı farklı türde eşyalar ve helikopterler yer almaktadır. Mücadelelerde helikopterleri bir silah olarak da kullanabiliyorsunuz.

PUBG Mobile oyunundaki güncellemeleri görebilmek adına ağır silah modu kapalı hâle getirilmektedir. Etkinlikler ya da yeni güncellemeler olduğu zaman ağır silah modu her zaman kapalı kalır.

PUBG MOBİLE GÜNCELLEME GELMEDİ HATASI NASIL DÜZELTİLİR

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8 Temmuz 03:00 UTC'ye kadar App Store

Google Play 8 Temmuz 15:30 UTC'ye kadar

Güncelleme: Paylaşılan yeni bilgiler, PUBG Mobile 1.5 güncelleme saatinin 8 Temmuz Perşembe sabahı erken saatlere değiştirildi.

Tam yama notları, PUBG Mobile güncelleme takvimi ve 20. sezon Royal Pass'in çıkış tarihi dâhil olmak üzere daha çok haberin paylaşılması bekleniyor.

Önceki oyun güncellemeleri incelendiğinde, yaklaşan 1.5 güncellemesinin Android cihazlar için 600 megabayt civarında olması beklenirken, iOS güncellemesinin de 1.5 gigabayt civarında olacağı düşünülüyor.

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