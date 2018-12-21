PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

Tencent Mobile’ın yayımcılığını üstlendiği PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, güncellemeler ile gelişmeye devam ediyor. Son aldığı güncelleme ile oyunun mekaniklerini konsol kalitesine çıkaran firma, bugün yepyeni bir güncelleme daha yayınladı. Bu güncelleme ile uzun süredir beklenen yenilikler oyuna ekleniyor.

Yeni güncelleme ile karla kaplı olan Vikendi haritası oyuna ekleniyor. Bu haritaya özel kar motorsikleti ve Toplanma Alanına Kartopu Savaşı da oyuna ekleniyor. Diğer gelen yeniliklere ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

– Ana menüye Kar teması eklendi.

– Arapça dil desteği eklendi.

– Sunucular arası eşleşme özelliği eklendi. Etkinleştirdikten sonra, oyuncular diğer sunuculardaki benzer seviyelerdeki oyuncularla eşleşebilir.

– Maç başladıktan sonra oyundan çıkış yapan ve bunu tekrarlayan oyuncular belirli bir süre boyunca maç bulmaktan men edilecekler.

– Oyuncular artık öldükten sonra izleyici modundayken de şüpheli davranışları rapor edebilecek.

– Erangel’in Toplanma Alanına Ekip Yarışması galipleri için özel bir ekran eklendi.

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