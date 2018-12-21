HABER

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

PUBG Mobile gelişmeye devam ediyor. PUBG Mobile aldığı son güncelleme ile hava şartlarına karı ekledi. Güncelleme ile uzun süredir beklenen Vikendi haritası da oyuna dahil ediliyor.

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

Tencent Mobile’ın yayımcılığını üstlendiği PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, güncellemeler ile gelişmeye devam ediyor. Son aldığı güncelleme ile oyunun mekaniklerini konsol kalitesine çıkaran firma, bugün yepyeni bir güncelleme daha yayınladı. Bu güncelleme ile uzun süredir beklenen yenilikler oyuna ekleniyor.
Yeni güncelleme ile karla kaplı olan Vikendi haritası oyuna ekleniyor. Bu haritaya özel kar motorsikleti ve Toplanma Alanına Kartopu Savaşı da oyuna ekleniyor. Diğer gelen yeniliklere ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

– Ana menüye Kar teması eklendi.

– Arapça dil desteği eklendi.

– Sunucular arası eşleşme özelliği eklendi. Etkinleştirdikten sonra, oyuncular diğer sunuculardaki benzer seviyelerdeki oyuncularla eşleşebilir.

– Maç başladıktan sonra oyundan çıkış yapan ve bunu tekrarlayan oyuncular belirli bir süre boyunca maç bulmaktan men edilecekler.

– Oyuncular artık öldükten sonra izleyici modundayken de şüpheli davranışları rapor edebilecek.

– Erangel’in Toplanma Alanına Ekip Yarışması galipleri için özel bir ekran eklendi.

2019 Oscar Aday Adayları açıklandı

PARTNERDeğişim dediğin böyle olurDeğişim dediğin böyle olur
Apple’daki düşüş trendi devam ediyorApple’daki düşüş trendi devam ediyor
Switch yok satmaya devam ediyorSwitch yok satmaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PUBG PUBG Mobile güncellemesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook’un sızdırmadığı şey kalmamış!

Facebook’un sızdırmadığı şey kalmamış!

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

İşte Steam yılın oyunları adayları

İşte Steam yılın oyunları adayları

Apple’daki düşüş trendi devam ediyor

Apple’daki düşüş trendi devam ediyor

Switch yok satmaya devam ediyor

Switch yok satmaya devam ediyor

İşte uygun fiyatlı Galaxy M20’nin özellikleri

İşte uygun fiyatlı Galaxy M20’nin özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.