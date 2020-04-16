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PUBG MOBILE İçin yeni kutup modu geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE için eklenen ve tamamen yeni Kutup Modu ile oyuncular,hayatta kalmak için sıcağa ihtiyaç duyacaklar. Kutup Modu, EvoGround oyun modu seçimin bir bölümü olarak sunuluyor ve PUBG MOBILE’ın yeni ücretsiz içerik güncellemesiyle birlikte App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

PUBG MOBILE İçin yeni kutup modu geldi

Vikendi’nin soğuk ve donuk çölden oluşan ortamında oynanan Kutup Modu, oyuncuların karşılarına zaman zaman çıkan kutup fırtınalarına karşı vücut sıcaklıklarını çeşitli yollarla yüksek tutmalarını gerektiriyor. Oyuncular birlikte çalışarak vücut sıcaklıklarını yüksek tutmaya çalışacaklar. Yüksek tutamadıkları zaman ise hasar alacaklar. Bu fırtınalarla savaşırken, aynı zamanda düşmanlara da karşı savaşmak,hayatta kalmak için taktiklerini hayata geçirmek zorundalar. Oyuncular vücut sıcaklıklarını şu şekillerde koruyabiliyorlar:

PUBG MOBILE Kutup Modu

Kapalı alanda ateş yakmak için bir çakmak kullanın, sonrasında da ateşi devam ettirmek için dal toplayın

Vahşi tavukları avlayın, etleri toplayın ve yemek için pişirin, böylece vücut sıcaklığınızı koruyun

Isıtıcı ve sağlık paketleri gibi kaynakları kullanın

Yeni oyun moduna ek olarak PUBG MOBILE’ın Kış Festivali’nde yer alan snowboard’lar da karda sürmek için ortaya çıkıyor. Benzer şekilde uzaktan kumandalı drone’lar da oyuncuların etraflarını daha iyi görerek avantaj sahibi olmaları için eklenmiş durumda olacak.

Kutup Modu içerik güncellemesi, oyuncuların devasa oyun içi etkinliklere katılabildiği PUBG MOBILE’ın 2. Yıl Dönümü kutlamasının ardından sunuluyor. PUBG MOBILE ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

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App Store EvoGround Google Play kış festivali Kutup Modu PUBG mobile Vikendi

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