PUBG Mobile’ın yeni sürümüne 'Godzilla' eklentisi

PUBG Mobile’ın 1.4 güncellemesinin geldiği açıklandı. Yazılı yapılan açıklamanın devamında, “Bir dizi önemli değişikliğin yanında Godzilla vs. Kong ortaklığının bir parçası olarak Titanları tanıttı. Bugünden itibaren, oyuncular Godzilla, Kong ve Mechagodzilla dahil Titanlar ile oyun içerisindeki belirlenmiş rotaları keşfederek Apex Cybernetics ve Monster Yerleşkeleri ile etkileşime girerek karşılaşabilecekler. Oyuncular yeni microcosm oyun içeriği ile artık kendilerini bir böcek boyutuna küçültebilecek ve harita boyunca ışınlanabilecekleri için, Erangel'deki savaş 9 Haziran'dan itibaren yeni bir boyut kazanacak. Oyunu daha da geliştirmek için yeni bir omuz üstü (OTS) nişan modu, yeni bir araç ve yeni arena haritası da eklendi” denildi.

Güncellemenin başlıca özellikleri ise şöyle:

“Titan Saldırıları – Godzilla, Kong ve Mechagodzilla düşmanca olmayan, Titan Kristalleri getirebilen, Apex Cybernetics’i ve Monster Yerleşkelerini tahrip edebilen ve sırayla Erangel, Sanhok ve Livik haritalarında geliştirme öğelerini bırakabilen karakterler olarak Battle Royale’e katılıyor.